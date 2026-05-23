فرج عامر : الكاف يدرس فكرة الكارت الذهبي لإنقاذ بطولات أفريقيا مالياً

كتب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” يدرس في الفترة الحالية فكرة استحداث ما يُعرف بـ“الكارت الذهبي” من أجل دعم بطولات الأندية الأفريقية من الناحية المالية والتسويقية.

الكارت الذهبي

وأوضح عامر أن الفكرة – حال تطبيقها قد تتيح مشاركة أندية كبرى مثل الأهلي المصري والوداد المغربي بشكل خاص أو مميز، بهدف رفع القيمة التسويقية للبطولة وضمان جذب الرعاة وزيادة العوائد المالية، مشيراً إلى أن نفس الفكرة مطبقة في بعض مسابقات الاتحاد الآسيوي.

وأضاف أن الهدف من هذه الخطوة هو إنقاذ البطولة الأفريقية من أي أزمات مالية محتملة، وتعزيز قوتها على المستوى التجاري والإعلامي خلال السنوات المقبلة.

ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن هذه الفكرة أو إدخال تعديلات على نظام المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.