برلماني: كلمة الرئيس السيسي في يوم أفريقيا ترسم مرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة

قال المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا رسمت ملامح مرحلة جديدة من البناء والتنمية المستدامة في القارة السمراء.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن مضمون كلمة الرئيس جسدت عمق الروابط التاريخية والإنسانية، والأخوة الراسخة التي تجمع مصر بأشقائها في أفريقيا، وتعكس التزام القاهرة الدائم بقيادة وتطوير مسيرة العمل الأفريقي المشترك، موضحًا أن تأكيد الرئيس السيسي على رمزية هذا اليوم، الذي يخلد ذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، يعيد إحياء الجذور النضالية المشتركة القائمة على مبادئ التحرر والوحدة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هذه المبادئ السامية ما زالت تشكل الركيزة الأساسية والدافع القوي نحو تحقيق التكامل الإقليمي، والاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الراهنة، وتحويل الطموحات القارية إلى واقع ملموس يلبي تطلعات الشعوب الأفريقية.

وأوضح حازم الجندي أن تنويه الرئيس السيسى بأن القارة تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية، تعبير واضح وصريح عن رؤية استراتيجية واعية بحجم الفرص الواعدة التي تكتنزها أفريقيا من موارد طبيعية وطاقات بشرية شابة، مشددًا على أن توافر الإرادة السياسية الصادقة لدى القادة الأفارقة بات الضمانة الحقيقية لتعظيم الاستفادة من هذه المقدرات، ودفع عجلة الإنتاج والمشروعات القارية المشتركة للأمام.

وأشار إلى أن اختيار جامعة القاهرة لاستضافة احتفالية هذا العام يحمل دلالات سياسية وثقافية بالغة الأهمية، على رأسها أن هذه الجامعة والتي تمثل منارة علمية إقليميًا ودوليًا ساهمت في صياغة عقول أجيال متعاقبة من القادة والمفكرين الأفارقة الذين تجاوز تأثيرهم حدود أوطانهم، مما يبرز الدور المصري الرائد تاريخيًا وحاضرًا في بناء الإنسان ونشر المعرفة، ودعم بناء الكوادر الأفريقية المؤهلة لقيادة المستقبل.

وشدد الجندي على أهمية تأكيد الرئيس السيسي على أمن الملاحة في الممرات الحيوية، وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود لتجنب الإضرار بأي طرف، ودفع عجلة التنمية والحفاظ على الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن وحدة الصف الأفريقي واحترام الحقوق المائية هما السبيل الأوحد لحماية مقدرات القارة وتحقيق التنمية المستدامة.