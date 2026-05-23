إلهام أبو الفتح
طه جبريل
برلمان

حماة الوطن: الرئيس السيسي وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز مكانة أفريقيا عالميًا

النائب عمرو رشاد
النائب عمرو رشاد
عبد الرحمن سرحان

أكد عمرو رشاد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عضو لجنة القيم، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة يوم أفريقيا عكست رؤية مصرية واعية بحجم التحديات التي تواجه القارة، ورسخت في الوقت نفسه لمفهوم الشراكة الأفريقية القائمة على التنمية والتكامل واحترام سيادة الدول.

قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة

وقال عمرو رشاد، في بيان اليوم، إن رسائل الرئيس السيسي حملت تأكيدًا واضحًا على أن أفريقيا تمتلك من الإمكانات والموارد ما يؤهلها لتكون قوة اقتصادية وسياسية مؤثرة على الساحة الدولية، إذا ما تم توظيف هذه الإمكانات عبر تعاون حقيقي وإرادة جماعية بين دول القارة.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن حديث الرئيس عن مرحلة البناء والتنمية التي تشهدها أفريقيا يعكس تحركًا مصريًا مستمرًا لدعم خطط التنمية القارية، خاصة في مجالات البنية التحتية، والتحول الرقمي، والطاقة، وربط الأسواق الأفريقية، بما يحقق مصالح الشعوب ويعزز فرص النمو الاقتصادي.

مصر أصبحت نموذجًا مهمًا في دعم العمل الأفريقي المشترك

وأشار إلى أن مصر أصبحت نموذجًا مهمًا في دعم العمل الأفريقي المشترك، ليس فقط على المستوى السياسي، ولكن أيضًا من خلال المشروعات التنموية وتبادل الخبرات وبناء القدرات، وهو ما يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية التكامل القاري كمدخل أساسي لتحقيق الاستقرار.

وأوضح عمرو رشاد أن تأكيد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على استقرار الدول الأفريقية ومواجهة التحديات الأمنية يعكس فهمًا عميقًا لطبيعة المرحلة الراهنة، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات وصراعات تؤثر بشكل مباشر على الأمن والتنمية.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ بتركيز الرئيس على قضايا الأمن المائي واحترام القانون الدولي، مؤكدًا أن مصر تتبنى دائمًا نهجًا متوازنًا يقوم على التعاون وتحقيق المصالح المشتركة دون الإضرار بحقوق الشعوب.

وأكد أن استضافة مصر للفعاليات والقمم الأفريقية المتتالية تعكس ثقة الدول الأفريقية في الدور المصري، وقدرة القاهرة على قيادة حوار أفريقي جاد يدعم الاستقرار ويخدم مصالح القارة في مختلف الملفات السياسية والاقتصادية.

وأضاف أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضايا الأفريقية، وشريكًا فاعلًا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وتنمية للقارة، انطلاقًا من روابط تاريخية ومصير مشترك يجمع شعوب أفريقيا.

