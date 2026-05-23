الرئيس السيسي : العالم يشهد تطورات إقليمية ودولية بما ينعكس على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن منظمة الوحدة الأفريقية جسدت منذ انطلاقها إرادة الشعوب في التحرر والوحدة.

وقال الرئيس السيسي في كلمته بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا، :" : قارتنا الأفريقية تقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من البناء والتنمية.

وأضاف الرئيس السيسي:" من دواعي الفخر أن تأتي احتفالية مصر بيوم أفريقيا هذا العام من جامعة القاهرة".

وتابع الرئيس السيسي: العالم يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة وأزمات وتحديات متلاحقة بما ينعكس على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية".

وأكمل الرئيس السيسي:"نؤكد أهمية تعزيز التضامن والتكاتف بين دولنا وتوحيد الجهود وتكثيف أوجه التعاون المشترك".

ولفت الرئيس السيسي:" : اختيار الاتحاد الأفريقي لقضية المياه يكتسب أهمية بالغة باعتبارها ركيزة أساسية لضمان استمرارية الحياة".

