الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

2000 جنيه .. هبوط غير متوقع في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت
أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت
رانيا أيمن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم حالة من التراجع الواضح داخل الأسواق حيث تراجعت أسعار الحديد بمختلف أنواعه وفي مقدمتها حديد عز والحديد الاستثماري بينما استقرت أسعار الأسمنت اليوم، وسط حالة من الترقب داخل سوق التشييد والبناء خاصة بعد تحركات أسعار المحروقات وتكاليف النقل خلال الفترة الأخير.

تراجع حديد عز 
 

سجل حديد عز تراجعا ملحوظا خلال تعاملات اليوم حيث وصل سعر الطن إلى 38190 جنيها ليتراجع بمقدار 2048 جنيها مقارنة بآخر مستوى سجله عند 40238 جنيها للطن

ويأتي ذلك بعدما وصل حديد عز في وقت سابق إلى نحو 41 ألف جنيه للطن ما يعكس التراجع الكبير الذي تشهده أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة داخل سوق مواد البناء.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

أسعار الحديد اليوم 

كما انخفض سعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 596.85 جنيه ليسجل 37243.08 جنيه للطن وهو من أكبر التراجعات المسجلة اليوم بين أسعار الحديد المعلنة.

وسجل سعر طن حديد السويس نحو 36500 جنيه 

بينما سجل سعر طن حديد المراكبي نحو 37500 جنيه

كما سجل سعر طن حديد بشاي نحو 37500 جنيه 

الحديد والأسمنت

وجاء سعر طن حديد العتال عند نفس المستوى تقريبا

وتراوحت أسعار الحديد داخل الأسواق والمصانع ما بين 36500 و38190 جنيها للطن وفقا لنوع الشركة ومناطق التوزيع وتكاليف النقل.

أسعار الأسمنت اليوم

وفي المقابل استقرت أسعار الأسمنت داخل عدد من المصانع عند متوسط يتراوح بين 3820 و4000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع فيما يصل السعر للمستهلك إلى نحو 4200 جنيه بحسب مناطق التوزيع وتكاليف الشحن والنقل.

وسجل الأسمنت الرمادي ارتفاعا طفيفا خلال تعاملات اليوم بقيمة 2.19 جنيه ليصل سعر الطن إلى 3957.9 جنيه.

كما سجل سعر طن أسمنت الفهد نحو 3680 جنيها 

أسعار الحديد والأسمنت اليوم

بينما بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3850 جنيها

ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار نسبي في حركة السوق وترقب من شركات المقاولات والمستهلكين لأي تحركات جديدة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة.

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
