جامعة القاهرة تحتفل بـ"يوم إفريقيا" الـ63 إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية

احتضنت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة مساء اليوم احتفالية الدولة المصرية بـ«يوم إفريقيا» الثالث والستين، إحياءً لذكرى تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في الخامس والعشرين من مايو عام 1963، بحضور ورعاية الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج والدكتور عبدالعزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

شارك في، الاحتفالية وفد رفيع المستوى من الوزراء والسفراء وكبار المسؤولين والشخصيات العامة وممثلي الدول الإفريقية، والطلاب الأفارقة الدارسين بمختلف الجامعات المصرية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن احتضان جامعة القاهرة لهذه الاحتفالية يعكس مكانتها التاريخية ودورها الريادي في دعم مسارات التعاون المصري الإفريقي، انطلاقًا من إيمان الجامعة العميق بأهمية بناء جسور التواصل العلمي والثقافي والإنساني مع شعوب القارة السمراء، بما يتوافق مع توجهات الدولة المصرية وقيادتها السياسية نحو تعزيز الشراكة مع الدول الإفريقية في مختلف المجالات.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تضع ملف التعاون الإفريقي في مقدمة أولوياتها منذ تأسيسها عام 1908، مشيرًا إلى أن الجامعة تمتلك إرثًا أكاديميًا وعلميًا متميزًا في هذا المجال، يتجسد في كلية الدراسات الإفريقية العليا التي تُعد واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية المتخصصة في الشؤون الإفريقية، والتي تأسست عام 1947 تحت مسمى “معهد الدراسات السودانية”، وأسهمت عبر تاريخها في إعداد وتأهيل أجيال من الكوادر والقيادات الإفريقية الذين تولوا مناصب رفيعة في بلدانهم.

ونوه الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إيمان الجامعة بأن بناء مستقبل القارة الإفريقية يبدأ بالاستثمار في الإنسان الإفريقي، من خلال إعداد جيل واعٍ ومؤهل من القادة والباحثين القادرين على قيادة مسيرة التنمية وتحقيق تطلعات شعوبهم، بما يتسق مع أهداف أجندة إفريقيا 2063 ورؤية الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.