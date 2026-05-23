زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت

تمسك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحق بلاده في الحصول على العضوية الكاملة في الاتحاد الأوروبي، رافضًا مقترحًا للمستشار الألماني فريدريش ميرز يقضي بمنح كييف صفة "العضو المنتسب" دون حقوق تصويت داخل مؤسسات التكتل.

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا لا تسعى إلى صيغة عضوية منقوصة، مشددًا على ضرورة أن يكون وجود بلاده داخل الاتحاد الأوروبي كامل الحقوق والصلاحيات - وذلك وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية.

وكان ميرزس قد طرح فكرة منح أوكرانيا وضع "العضوية المنتسبة" بما يسمح بتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي، دون منحها حق التصويت في مؤسسات الاتحاد.