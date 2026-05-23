بعد غد .. ختام فعاليات نادي سينما أوبرا الإسكندرية فى موسمه الثامن

تختتم دار الأوبرا المصرية، بعد غد الإثنين، نادي سينما أوبرا الإسكندرية فى موسمه الثامن، في أمسية سينمائية ، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، وذلك على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

وذكرت دار الأوبرا المصرية- في بيان اليوم السبت- أن برنامج الحفل يتضمن عرضا لـ 3 أفلام قصيرة هى “شيجابى” إخراج إسلام كمال، “النار السوداء” إخراج عمر البارودى، و “ ترام و فانوس” إخراج إدريس حفنى.

وعقب العروض تقام ندوة مفتوحة لمناقشة الأفلام مع الجمهور بحضور صناعها، يديرها الناقد أحمد عسر .

تأتي الأمسية ضمن أنشطة نادي السينما الذي تنظمه الإدارة العامة للنشاط الثقافي والفكري ، في إطار دعم الحراك السينمائي، و تعزيز التفاعل بين الجمهور وصناع السينما ، إلى جانب دعم صناع الأفلام المستقلة، وإتاحة مساحة للحوار حول قضايا وأساليب السينما الحديثة