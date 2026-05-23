كريم فهمي يكشف موقفه من تشابه نهاية "وننسى اللي كان" و "علي كلاي"

كشف الفنان كريم فهمي مفاجأة بشأن تشابه مشهد النهاية في مسلسلي "وننسى اللي كان" و "علي كلاي"، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت بين الجمهور خلال موسم رمضان الماضي، حول وجود تشابه واضح بين المشهدين، خاصة مع ظهور بطلي العملين، كريم فهمي وأحمد العوضي، في مواجهات قتالية ومشاهد ملاكمة ضمن الحلقة الأخيرة من كل مسلسل، ما فتح باب المقارنات بين النهايتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال استضافته في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج، أوضح كريم فهمي أن نهاية مسلسل "وننسى اللي كان" كانت موضوعة ضمن الخط الدرامي منذ بداية التحضير للعمل، بالاتفاق مع الكاتب عمرو محمود ياسين، مشيرًا إلى أن شخصية "زيرو" كانت مكلفة ضمن الأحداث باعتراض طريق "جليلة"، التي جسدتها ياسمين عبد العزيز، وهو ما دفع حارسها الشخصي "بدر" للدخول في مواجهة معه، قبل أن يتعرض للضرب في الشارع.

وأضاف كريم فهمي أن طبيعة هذا النوع من الأعمال الدرامية تعتمد على تعرض البطل للهزيمة في البداية، ثم استعادته لقوته وتحقيق الانتصار في النهاية، مؤكدًا أن هذه الحبكة كانت جزءًا أساسيًا من بناء الشخصية منذ الحلقات الأولى.



وأشار إلى ثقته الكاملة في أن صناع مسلسل «علي كلاي» كانوا قد حددوا نهاية عملهم أيضًا منذ بداية التصوير، مؤكدًا احترامه لجميع صناع العملين، ورافضًا فكرة اقتباس أي طرف لأفكار الطرف الآخر، قائلًا: “أنا بحترم كل الناس وكل الزملاء، وصناع المسلسلين محترمين جدًا على كل المستويات، وبالتالي مفيش مجال إن حد يبص على نهاية مسلسل التاني”.

كما تحدث كريم فهمي عن المنافسة التي جمعته بأحمد العوضي، موضحًا أن تقديمهما لشخصيتين تنتميان إلى عالم رياضات القتال خلق حالة من التحدي الإيجابي بينهما، لافتًا إلى أن خبرة العوضي الطويلة في رياضة Mma دفعته للاجتهاد بصورة أكبر أثناء التحضير للدور.