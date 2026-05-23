قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم فهمي يكشف موقفه من تشابه نهاية "وننسى اللي كان" و "علي كلاي"

كريم فهمي
كريم فهمي
تقى الجيزاوي

كشف الفنان كريم فهمي مفاجأة بشأن تشابه مشهد النهاية في مسلسلي "وننسى اللي كان" و "علي كلاي"، وذلك بعد حالة الجدل التي أثيرت بين الجمهور خلال موسم رمضان الماضي، حول وجود تشابه واضح بين المشهدين، خاصة مع ظهور بطلي العملين، كريم فهمي وأحمد العوضي، في مواجهات قتالية ومشاهد ملاكمة ضمن الحلقة الأخيرة من كل مسلسل، ما فتح باب المقارنات بين النهايتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال استضافته في برنامج Mirror مع الإعلامي خالد فرج، أوضح كريم فهمي أن نهاية مسلسل "وننسى اللي كان" كانت موضوعة ضمن الخط الدرامي منذ بداية التحضير للعمل، بالاتفاق مع الكاتب عمرو محمود ياسين، مشيرًا إلى أن شخصية "زيرو" كانت مكلفة ضمن الأحداث باعتراض طريق "جليلة"، التي جسدتها ياسمين عبد العزيز، وهو ما دفع حارسها الشخصي "بدر" للدخول في مواجهة معه، قبل أن يتعرض للضرب في الشارع.

وأضاف كريم فهمي أن طبيعة هذا النوع من الأعمال الدرامية تعتمد على تعرض البطل للهزيمة في البداية، ثم استعادته لقوته وتحقيق الانتصار في النهاية، مؤكدًا أن هذه الحبكة كانت جزءًا أساسيًا من بناء الشخصية منذ الحلقات الأولى.


وأشار إلى ثقته الكاملة في أن صناع مسلسل «علي كلاي» كانوا قد حددوا نهاية عملهم أيضًا منذ بداية التصوير، مؤكدًا احترامه لجميع صناع العملين، ورافضًا فكرة اقتباس أي طرف لأفكار الطرف الآخر، قائلًا: “أنا بحترم كل الناس وكل الزملاء، وصناع المسلسلين محترمين جدًا على كل المستويات، وبالتالي مفيش مجال إن حد يبص على نهاية مسلسل التاني”.

كما تحدث كريم فهمي عن المنافسة التي جمعته بأحمد العوضي، موضحًا أن تقديمهما لشخصيتين تنتميان إلى عالم رياضات القتال خلق حالة من التحدي الإيجابي بينهما، لافتًا إلى أن خبرة العوضي الطويلة في رياضة Mma دفعته للاجتهاد بصورة أكبر أثناء التحضير للدور.

كريم فهمي وننسى اللي كان علي كلاي برنامج Mirror

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

ترشيحاتنا

وزارة العمل

77 فرصة عمل في بورسعيد براتب يبدأ من 8500 جنيه

السكة الحديد

السكة الحديد: جهود متواصلة لتقديم خدمة متميزة للركاب خلال عيد الأضحى

مخيمات حجاج السياحة

جولات مكوكية للجنة السياحة الدينية بمخيمات منى وعرفات لمتابعة الاستلام

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد