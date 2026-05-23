قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رواتب تبدأ من 8500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن 77 فرصة عمل بشركة قطاع خاص في بورسعيد
تحليل منشطات للاعبي منتخب مصر استعدادا لكأس العالم
رئيس الوزراء: الدولة أضافت مساحة تقترب من ربع المساحة الزراعية التاريخية لمصر في أقل من 10 سنوات
زيلينسكي يرفض مقترحًا ألمانيًا بمنح أوكرانيا عضوية أوروبية دون حق التصويت
إنقاذ حياة حاجَّين بعد تعرضهما لجلطات قلبية حادة
شادي شامل لـ صدى البلد: أتعاون مع سميرة سعيد في أعمال جديدة.. والأغاني تحمل روح التمرد
حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو
الخطوط الجوية البريطانية ترفع أسعار تذاكر المكافآت بسبب زيادة تكاليف الوقود
ترامب: متردد بين التوصل إلى اتفاق أو العودة إلى الحرب وسنناقش الاقتراح في وقت لاحق اليوم
حزب الله : تلقينا رسالة من عراقجي تؤكد عدم توقف دعم طهران
احذر سحب الشقة .. ما الموعد الأخير لسداد أقساط سكن لكل المصريين 7؟
ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

ختام الدورة 79 من مهرجان كان.. سينما العالم تنتصر في مواجهة غياب هوليوود| تقرير

الدورة 79 من مهرجان كان
الدورة 79 من مهرجان كان
أ ش أ

تُختتم اليوم فعاليات الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي، بعد أحد عشر يوماً من العروض العالمية الأولى، والصفقات السينمائية، والنقاشات الساخنة حول مستقبل الصناعة، في دورة بدت مختلفة عن السنوات الأخيرة، ليس فقط بسبب الغياب شبه الكامل لأفلام استوديوهات هوليوود الكبرى، وإنما أيضاً بسبب عودة قوية لسينما المؤلف والأفلام القادمة من آسيا وأوروبا والعالم العربي.

ومنذ حفل الافتتاح، بدا واضحاً أن المهرجان هذا العام يراهن على السينما الفنية أكثر من الرهان على البريق التجاري. فغياب أفلام ضخمة منتظرة لمخرجين مثل كريستوفر نولان وستيفن سبيلبرج وديفيد فينشر فتح المجال أمام حضور أوسع للأفلام المستقلة وأعمال المخرجين المؤلفين، وهو ما انعكس على طبيعة النقاشات النقدية داخل قاعات العرض وعلى صفحات الصحف العالمية.

وشهدت المسابقة الرسمية هذا العام تنافساً قوياً بين عدد من أبرز مخرجي العالم، حيث حظي فيلم “Fjord” للمخرج الروماني كريستيان مونجيو بإشادات واسعة باعتباره أحد أكثر الأفلام اكتمالاً على المستوى الإنساني والبصري، فيما جذب فيلم “Fatherland” للمخرج البولندي بأقل بافلويفسكي اهتمام النقاد بفضل أسلوبه البصري البارد وتأمله في الهوية الأوروبية المعاصرة.

كما برز بقوة فيلم “Her Private Hell” للمخرج الدنماركي نيكولاس فيندينج ريفن ، الذي أعاد تقديم عالمه البصري العنيف والمشحون نفسياً، في عمل وصفه بعض النقاد بأنه من أكثر أفلام المهرجان جرأة وانقساماً.

وفي الأقسام الموازية، واصلت السينما العربية حضورها اللافت، خاصة في قسم “نظرة ما”، الذي شهد عرض الفيلم الفلسطيني “ابارح العين ما نامت للمخرج الفلسطيني ركان مياسي، والذي عُدّ من أبرز الاكتشافات العربية في الدورة الحالية.

وقد حظي الفيلم باستقبال نقدي قوي داخل المهرجان، واعتبره عدد من النقاد من أبرز الأفلام العربية المشاركة هذا العام. كما ساهم وجود الفيلم في تعزيز الحضور الفلسطيني المتصاعد داخل مهرجان كان خلال السنوات الأخيرة، سواء عبر الأفلام أو المشاريع المشاركة في سوق الفيلم وبرامج التطوير أو الجناح الفلسطيني

وفي القسم نفسه، لفت فيلم “الاكثر حلاوة” للمخرجة المغربية ليلى مراكشي الأنظار، بينما شهد “أسبوع النقاد” مشاركة الفيلم اليمني “المحطة” للمخرجة سارة اسحاق، في حين احتضن قسم “نصف شهر المخرجين” أعمالاً عربية شابة أكدت استمرار صعود جيل جديد من السينمائيين العرب داخل الساحة الدولية.

أما على مستوى الحضور المصري، فقد واصل الجناح المصري في سوق الفيلم نشاطه المكثف للعام الثاني على التوالي، بمشاركة مهرجان القاهره السينمائي الدولي ولجنة مصر للأفلام ومهرجان الجونة السينمائي، في محاولة لتعزيز صورة مصر كمركز إقليمي للإنتاج السينمائي والتصوير الدولي.

وشهدت الدورة الحالية كذلك حضوراً لافتاً للنجوم العالميين، وفي مقدمتهم النجم الأمريكي جون ترافولتا ، الذي حصل على السعفة الذهبية الفخرية وسط لحظة مؤثرة وصف خلالها الجائزة بأنها “أكبر من الأوسكار”. كما خطفت النجمة ديمي مور الاهتمام بتصريحاتها المثيرة حول الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن التكنولوجيا أصبحت واقعاً لا يمكن مقاومته، لكنها لن تستطيع تعويض الروح الإنسانية التي تصنع الفن الحقيقي.

بدوره، أثار المخرج بيتر جاكسون اهتماماً واسعاً بعد حديثه عن مشروعه الجديد “مطاردة غولوم”، مؤكدًا أنه لا يرى في الذكاء الاصطناعي تهديداً مباشراً للسينما، بل أداة جديدة يمكن أن تخدم الإبداع إذا استُخدمت بشكل صحيح.

وعلى المستوى الصناعي، أكد سوق مهرجان كان مجدداً مكانته كأكبر سوق سينمائي في العالم، بعدما سجل مشاركة قياسية تجاوزت ستة عشر ألف مشارك من أكثر من 140 دولة، إلى جانب مئات العروض والندوات والفعاليات المهنية. وشهد السوق هذا العام اهتماماً واضحاً بالأفلام متوسطة الميزانية والمشاريع التي تستهدف جمهور الشباب، في ظل تراجع نموذج الأفلام المستقلة الضخمة مرتفعة التكلفة.

ومع اقتراب إعلان الجوائز الليلة، تشير توقعات النقاد والصحف المتخصصة إلى منافسة قوية على السعفة الذهبية بين عدد من أفلام المؤلفين الأوروبيين والآسيويين، وسط ترقب لما إذا كانت لجنة التحكيم ستمنح الجائزة لعمل ذي طابع سياسي وإنساني، أو ستتجه إلى فيلم أكثر تجريبية وجماليات بصرية.

لكن، وبغض النظر عن النتائج النهائية، فإن الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان كان بدت وكأنها إعلان واضح عن مرحلة جديدة في تاريخ السينما العالمية؛ مرحلة تتراجع فيها سطوة هوليوود التجارية، مقابل صعود أكثر وضوحاً لسينما العالم، وللأصوات القادمة من الهوامش، ولأفلام تبحث عن الإنسان قبل أي شيء آخر.

مهرجان كان سينما العالم هوليوود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب .. وعيار 21 الآن مفاجأة

1200 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

أرشيفية

يقترب من 8000جنيه..سعر الذهب اليوم السبت 23 مايو 2026

منتخب مصر

موعد مباراتي منتخب مصر أمام روسيا والبرازيل استعدادا لكأس العالم

ترشيحاتنا

حسام الجراحي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية و الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ

رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية يوجه بتسريع تنفيذ المناطق التجارية والاستثمارية بكفر الشيخ

الدكتور محمد عوض رئيس هيئة الاستثمار

العامة للاستثمار: تحسين بيئة العمل يرفع كفاءة الأداء داخل الهيئة

الرقائق الإلكترونية

واشنطن تدرس فرض رسوم جمركية على الرقائق الإلكترونية لتحفيز الإنتاج المحلي

بالصور

العيد من غير حرمان.. كيف تتناول اللحوم بطريقة صحية في عيد الأضحى؟

نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى
نصائح لتناول اللحوم بشكل صحي في عيد الأضحى

بيطري الشرقية: تحصين وتعقيم 49 كلبا ضالًا بالزقازيق والعاشر من رمضان

كلاب
كلاب
كلاب

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

فيديو

الشهيد رائد عمرو وهيب عطية

حكاية بطل| قصة استشهاد رائد عمرو وهيب عطية.. فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: أخلاق الشارع في زمن التصوير بين النصيحة والفضيحة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

المزيد