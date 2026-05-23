ياسر ريان: استبعاد مصطفى محمد قرار طبيعي بسبب قلة المشاركات

أكد ياسر ريان نجم الأهلي السابق، أنه يتفق تمامًا مع قرار المدير الفني للمنتخب حسام حسن بشأن استبعاد المهاجم مصطفى محمد من قائمة المنتخب خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن القرار طبيعي في ظل تراجع مشاركات اللاعب مع ناديه.

وأوضح ريان في تصريحات إذاعية عبر برنامج “جالي في ملعبي”، أن مصطفى محمد لم يعد يشارك بشكل أساسي مع فريقه، حيث يحصل على دقائق لعب محدودة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على مستواه الفني والبدني داخل الملعب.

وأضاف أن قلة المشاركة أثرت أيضًا على معدله التهديفي سواء مع ناديه أو مع المنتخب، مشيرًا إلى أن أي مهاجم يحتاج إلى الاستمرارية في اللعب للحفاظ على حساسية التهديف.

وأشار ياسر ريان إلى أن اللاعب يمتلك قدرات جيدة، لكنه بحاجة إلى مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بعقليته داخل الملعب، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالجانب البدني والجاهزية الكاملة، لافتًا إلى أن حالته في بعض المباريات، ومنها مواجهة الزمالك، لم تكن في أفضل صورها.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أهمية أن يعيد مصطفى محمد تقييم نفسه خلال الفترة المقبلة، من أجل استعادة مستواه المعهود والعودة بقوة للمنافسة على مكانه في المنتخب الوطني، في حال تحسن أدائه ومشاركاته مع ناديه.