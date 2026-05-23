السكة الحديد: جهود متواصلة لتقديم خدمة متميزة للركاب خلال عيد الأضحى

أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم السبت، أنها تقوم بجهود متواصلة لتقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب خلال عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أن ذلك يأتي في إطار حرصها على الارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب تزامنا مع كثافة التشغيل وزيادة الإقبال الجماهيري خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى أن العاملين بمختلف قطاعات الهيئة يواصلون أداء مهامهم على مدار الساعة لضمان انتظام حركة التشغيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان على جميع خطوط شبكة السكك الحديدية.

في هذا السياق، لفتت الهيئة إلى أن أطقم العمل داخل الورش التابعة لها تواصل تنفيذ أعمال الفحص الفني الشامل والصيانة الدورية للجرارات والعربات وإجراء أعمال التنظيف والتعقيم والتجهيز للقطارات قبل خروجها للرحلات، بما يضمن جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمة آمنة ومتميزة لجمهور الركاب.

وأشارت إلى أن الفرق التخصصية التابعة لهندسة السكة تقوم بأعمال المتابعة الميدانية المستمرة لخطوط الشبكة ومنظومات الإشارات والاتصالات من خلال المرور الدوري والفحص الفني والتدخل الفوري للتعامل مع أي أعطال طارئة قد تؤثر على انتظام حركة التشغيل، وكذلك المتابعة اللحظية لحركة القطارات على مستوى الشبكة من خلال غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات المركزية بالمناطق المختلفة، بالتنسيق المستمر مع أبراج التحكم، بما يضمن الحفاظ على انتظام التشغيل وسلامة مسير القطارات.

وأضافت أنه تزامناً مع كثافة إجراءات التشغيل على الشبكة والدفع بقطارات إضافية لتلبية مطالب الجمهور خلال تلك الفترة، تكثف الهيئة من الخدمات المتكاملة والنظافة داخل المحطات والأرصفة وعربات القطارات، مع المتابعة المستمرة لنظافة دورات المياه وتهيئتها بصورة لائقة تعكس مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب خلال فترة العيد.

كما أكدت الهيئة استمرار المتابعة الميدانية المكثفة وحملات التفتيش لتعزيز الانضباط داخل المحطات والقطارات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات تمس أمن وسلامة جمهور الركاب، مهيبة بالركاب التعاون مع القائمين على التشغيل بالمحطات والقطارات في هذا الشأن.

وشددت الهيئة على أن نجاح منظومة التشغيل واستمرار جودة الخدمة يعد مسئولية مشتركة مرتبطة بوعي وتعاون جمهور الركاب، بما يضمن توفير وسائل نقل حضارية وآمنة ومنظمة تليق بالمواطن المصري، معربةً عن تقديرها الكامل للتعاون الإيجابي والدعم المستمر من المواطنين تجاه هذا المرفق الحيوي الذي يخدم الملايين من الشعب المصري.