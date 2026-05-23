روبيو: هناك احتمال بأن يكون لدى الولايات المتحدة ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة

أكد ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكي، أنه هناك احتمال بأن يكون لدى الولايات المتحدة ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، تحدث المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، عن سير المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائلاً: "من جهة، شهدنا تصريحات متضاربة من الجانب الأمريكي.

ومن جهة أخرى، وبعد أسابيع من المحادثات بين الجانبين، يمكننا القول إن التوجه يتجه نحو تقارب وجهات النظر، كان هدفنا في البداية صياغة مذكرة تفاهم تتضمن 14 بنداً، وستشمل هذه المذكرة أهم القضايا اللازمة لإنهاء الحرب.

