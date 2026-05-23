قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تغييرها| دليل ترددات قنوات أون سبورت الجديدة.. خطوة بخطوة
وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ 37 محطة طاقة شمسية أعلى عمارات سكن لكل المصريين بحدائق العاصمة
الرئيس السيسي: مصر ستظل شريكا فاعلا في دعم مسيرة التنمية والبناء بالدول الإفريقية الشقيقة
من طموح سياسي إلى تطبيق عملي.. "بياشارا أفريقيا 2026" يمضي قدما بالسوق الأفريقية الموحدة
قائد سنتكوم: 200 طائرة وسفينة حربية أمريكية تشارك في الحصار على إيران
إقبال جماهيري غفير في أولى رحلات مونوريل شرق النيل .. صور
مصر تعرب عن خالص تعازيها للصين في ضحايا حادث انفجار منجم الفحم بمقاطعة شانشي
فابريجاس يحسم الجدل بشأن رحيل لاعب ريال مدريد السابق
غرامة 100 ألف ريال لكل من يأوي حاملي تأشيرات الزيارة في مكة المكرمة
نادين الحمامى تتوج بلقب بطولة كويلتر تشيفيوت كانون كيرك الأيرلندية المفتوحة 2026
أول تعليق من توخيل على استبعاد بالمر من قائمة إنجلترا لكأس العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

هيئة صحية أفريقية: 10 دول في القارة السمراء مهددة بتفشي فيروس إيبولا

ايبولا
ايبولا
القسم الخارجي

تتزايد المخاوف الصحية في القارة الأفريقية بعد تحذيرات أطلقها المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بشأن احتمال توسع تفشي فيروس إيبولا إلى 10دول أفريقية، في ظل استمرار تسجيل إصابات ووفيات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، اللتين تمثلان بؤرة التفشي الحالية.

 وأكدت الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الأفريقي أن الوضع يتطلب حالة استنفار إقليمية عاجلة لمنع انتقال العدوى عبر الحدود، خاصة مع تصاعد حركة التنقل بين دول شرق ووسط أفريقيا. 

ووفقاً للتصريحات الرسمية التي أدلى بها رئيس المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جان كاسيا خلال مؤتمر صحافي، فإن الدول المهددة بخطر انتقال الفيروس تشمل جنوب السودان ورواندا وكينيا وتنزانيا وإثيوبيا والكونغو وبوروندي وأنغولا وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا، إضافة إلى الكونغو الديمقراطية وأوغندا اللتين تشهدان بالفعل انتشاراً للحالات المؤكدة.

 وأوضح كاسيا أن السلطات الصحية الإفريقية تراقب التطورات بشكل يومي، مع تعزيز الرقابة الحدودية وإجراءات الكشف المبكر والاستجابة السريعة. 

كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت قبل أيام أن تفشي سلالة “بونديبوجيو” من فيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل “حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً”، وهو أعلى مستوى من التحذير الصحي الدولي وفق اللوائح الصحية العالمية.

 وأشارت المنظمة إلى أن عدد الإصابات والوفيات مرشح للارتفاع بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق المتضررة، إلى جانب ضعف أنظمة الرصد الصحي في مناطق النزاعات. 

وحسب بيانات صحية حديثة، فقد تجاوز عدد الوفيات في الكونغو الديمقراطية 130 حالة، فيما جرى تسجيل مئات الحالات المشتبه بها، مع ظهور إصابات في العاصمة الأوغندية كمبالا مرتبطة بانتقال العدوى عبر الحدود.

 ويثير التفشي الحالي قلقاً خاصاً لدى الخبراء نظراً لعدم توفر لقاح أو علاج معتمد بشكل كامل ضد السلالة المنتشرة حالياً، خلافاً لبعض السلالات السابقة التي توفرت لها لقاحات فعالة. 

وفي المقابل، أكدت عدة دول أفريقية ودولية رفع مستوى التأهب الصحي في المطارات والمعابر الحدودية، بينما شددت السلطات المصرية على أن خطر انتقال المرض إلى البلاد لا يزال منخفضاً، مع استمرار تنفيذ إجراءات المراقبة والفحص الصحي للمسافرين القادمين من المناطق الموبوءة. 

ويُعد فيروس إيبولا من أخطر الأمراض الفيروسية النزفية، إذ ينتقل عبر ملامسة سوائل الجسم للمصابين، وتصل نسبة الوفيات في بعض السلالات إلى مستويات مرتفعة.

 ويرى خبراء الصحة أن سرعة الاستجابة الدولية والتعاون الإقليمي سيكونان عاملين حاسمين في احتواء التفشي الحالي ومنع تحوله إلى أزمة صحية أوسع نطاقاً داخل القارة الإفريقية. 

فيروس إيبولا إصابات ووفيات جمهورية الكونغو أوغندا الهيئة الصحية التابعة للاتحاد الإفريقي إفريقيا انتقال الفيروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

السكة الحديد

السكة الحديد: جهود متواصلة لتقديم خدمة متميزة للركاب خلال عيد الأضحى

مخيمات حجاج السياحة

جولات مكوكية للجنة السياحة الدينية بمخيمات منى وعرفات لمتابعة الاستلام

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لـ أهالي نزلة السمان : الحكومة قررت أخذ قرار بتطوير المنطقة بمشاركتكم

بالصور

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

ماذا يحدث للجنين عند تناول فيتامين D أثناء الحمل؟.. وتحذير من الجرعات العالية

فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال
فيتامين D أثناء الحمل قد يعزز ذاكرة الأطفال

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد