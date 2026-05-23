قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: مصر شريك فاعل في تنمية أفريقيا.. واستضافة قمة الاتحاد الأفريقي 2026 فرصة لتعزيز التكامل القاري
صندوق النقد الدولي يحذر أوروبا: ديون متصاعدة تهدد الاستقرار الاقتصادي بحلول 2040
الرئيس السيسي : العالم يشهد تطورات إقليمية ودولية بما ينعكس على الملاحة البحرية في الممرات الحيوية
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان إلى 3123 قتيلا
طلب إحاطة بشأن خطورة غياب الضوابط الكافية على تداول وبيع حبة الغلة ومياه النار
الرئيس السيسي في يوم أفريقيا: المياه ركيزة للحياة والتنمية ومطلوب إدارة رشيدة للأنهار العابرة للحدود
جولة مكوكية لرئيس الوزراء بـ الجيزة.. ويوجه بـ خطة عاجلة لتطوير كفر طهرمس
الرئيس السيسي: التضامن بين دول القارة ضرورة لمواجهة الأزمات وحماية المصالح المشتركة
نجم الزمالك السابق: حاسس إن حسام عبد المجيد هيروح الأهلي
تقرير إسرائيلي: واشنطن قد تؤجل ضرب إيران بسبب عدم جاهزية الجيش الأمريكي الكاملة
الرئيس السيسي: نؤكد ضرورة احترام القانون الدولي المنظم للأنهار العابرة للحدود
صور.. لاعبو ليفربول يفاجئون صلاح وروبتسون قبل مباراة برينتفورد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

عبد الغفار: تطوير صرح طبي جديد بالجيزة بتكلفة 316 مليون جنيه.. وخطة متكاملة لتأمين عيد الأضحى والحجاج المصريين

الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان
الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان
أ ش أ

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والتي رافقه خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، سلطت الضوء على أحد الصروح الطبية الجديدة لخدمة أهالي محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن المشروع لم يكن مجرد أعمال صيانة أو رفع كفاءة، بل مشروع متكامل للتجديد والتطوير الشامل، بلغت تكلفته نحو 316 مليون جنيه، واستغرق تنفيذه 24 شهرًا، ليستهدف تقديم الخدمات الطبية لنحو 82 ألف منتفع من مختلف الفئات.

وأشار إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بمساحة تبلغ 400 متر مربع لكل دور، ويضم 28 طبيبًا من الأخصائيين والاستشاريين في تخصصات متنوعة، تشمل مركزًا متكاملًا لعلاج السكر للأطفال والكبار، إلى جانب تخصصات طب وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأطفال، والأسنان، وأمراض القلب.

استعدادات وزارة الصحة لعيد الأضحى

وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أكد المتحدث الرسمي أن خطة التأمين الطبي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل الخدمات العلاجية، والخدمات الوقائية، وخدمات الإسعاف والطوارئ، والتأمين الطبي، وسرعة الاستجابة لحوادث الطرق.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان يتابع بشكل مباشر تنفيذ خطة التأمين الطبي، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة القريبة من الطرق السريعة والمدن الساحلية والحدائق العامة وأماكن التجمعات والازدحام خلال فترة العيد.

وأوضح عبدالغفار أنه سيتم دعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات المستهدفة ضمن الخطة، إلى جانب تعزيز وحدات العناية المركزة والحضانات، وزيادة أعداد الفرق الطبية والتمريض، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية رفعت درجة الاستعداد من خلال الدفع بنحو 1673 سيارة إسعاف سيتم توزيعها بمحيط المساجد وساحات الصلاة والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تشغيل 11 لانش إسعافي نهري بطول نهر النيل، إلى جانب لانش بحري مخصص للمياه المالحة بمحافظة الإسكندرية.

ولفت إلى توفير 26 قافلة طبية متنقلة تجوب المحافظات والميادين المزدحمة خلال فترة العيد، بالتوازي مع تكثيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بمراقبة الأغذية ومياه الشرب، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعلى صعيد متابعة أوضاع الحجاج المصريين، أكد المتحدث الرسمي وجود تنسيق كامل مع السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتأمين سلامة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج.

وأشار إلى أن البعثة الطبية المصرية تضم 28 عيادة، بينها 26 عيادة في مكة المكرمة وعيادتان في المدينة المنورة، لتقديم الرعاية الطبية للحجاج على مدار الساعة، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية يومية للحجاج، مؤكدًا أن البعثة قدمت حتى الآن ما يقرب من 18 ألف خدمة طبية لحجاج بيت الله الحرام.

وزارة الصحة صرح طبي جديد بالجيزة عيد الأضحى الحجاج المصريين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم تفاجئ الجميع اليوم السبت.. كم وصل سعر الكيلو؟

البنك المركزي

قرار هام من البنوك غدا.. تفاصيل

نادي الزمالك

مشروع القرن في الزمالك.. استاد جديد وصفقة رعاية تاريخية

زيادة المعاشات 2026

زيادة المعاشات 2026 رسميًا.. كم ستبلغ وهل ستطبق في يونيو أم يوليو؟

العدادات الكودية

متاح الآن.. رابط تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم السبت

أقطاي

أمير هشام يكشف حقيقة توقيع أقطاي عبدالله مهاجم إنبي لـ الأهلي

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية

طريقة عمل الفتة المصرية الأصلية.. سر الطعم الشرقي في عيد الأضحى

ترشيحاتنا

النقابة العامة لاتحاد الكتاب تنظم حفل تقديم جوائز مسابقاتها الأدبية

النقابة العامة لاتحاد الكتاب تنظم حفل تقديم جوائز مسابقاتها الأدبية

عمرو يوسف فى مسلسل الفرنساوي

مسلسل الفرنساوي.. موت الديب وخالد ينتقم

لوسي

يناقش التطرف.. لوسي تكشف تفاصيل دورها فى فيلم "الأسير".. خاص

بالصور

استعداداً لعيد الأضحى .. حملات مكثفة لإزالة التعديات والإشغالات بالشرقية.. صور

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

كامل العدد.. عبد الباسط حمودة يشعل الأجواء في حفل جماهيري ضخم بالقاهرة

عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة
عبد الباسط حمودة

استعداداً لعيد الأضحى .. تكثيف حملات التجميل بمراكز الشرقية.. صور

تجميل
تجميل
تجميل

طريقة تحضير معجنات هشة بالبطاطا.. وصفة شهية بقوام مقرمش

طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا
طريقة عمل معجنات هشة بالبطاطا

فيديو

نجمة السوشيال

نجمة السوشيال.. جاموس يشبه دونالد ترامب يثير الجدل قبل عيد الأضحى

مدير مدرسة

مشهد خطف القلوب.. مدير مدرسة يحتفل مع الأطفال بعد آخر امتحان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : جنازة الامبراطور.. والبحث عن كفن يليق بالدولار!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أضحي مبارك

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

المزيد