عبد الغفار: تطوير صرح طبي جديد بالجيزة بتكلفة 316 مليون جنيه.. وخطة متكاملة لتأمين عيد الأضحى والحجاج المصريين

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن جولة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، والتي رافقه خلالها الدكتور خالد عبدالغفار، سلطت الضوء على أحد الصروح الطبية الجديدة لخدمة أهالي محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات خاصة لراديو النيل، أن المشروع لم يكن مجرد أعمال صيانة أو رفع كفاءة، بل مشروع متكامل للتجديد والتطوير الشامل، بلغت تكلفته نحو 316 مليون جنيه، واستغرق تنفيذه 24 شهرًا، ليستهدف تقديم الخدمات الطبية لنحو 82 ألف منتفع من مختلف الفئات.

وأشار إلى أن المبنى يتكون من دور أرضي و5 أدوار متكررة، بمساحة تبلغ 400 متر مربع لكل دور، ويضم 28 طبيبًا من الأخصائيين والاستشاريين في تخصصات متنوعة، تشمل مركزًا متكاملًا لعلاج السكر للأطفال والكبار، إلى جانب تخصصات طب وجراحة العيون، والأنف والأذن والحنجرة، والجراحة العامة، والأطفال، والأسنان، وأمراض القلب.

استعدادات وزارة الصحة لعيد الأضحى

وفيما يتعلق باستعدادات الوزارة لعيد الأضحى المبارك، أكد المتحدث الرسمي أن خطة التأمين الطبي ترتكز على عدة محاور رئيسية تشمل الخدمات العلاجية، والخدمات الوقائية، وخدمات الإسعاف والطوارئ، والتأمين الطبي، وسرعة الاستجابة لحوادث الطرق.

وأضاف أن وزير الصحة والسكان يتابع بشكل مباشر تنفيذ خطة التأمين الطبي، مع رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، خاصة القريبة من الطرق السريعة والمدن الساحلية والحدائق العامة وأماكن التجمعات والازدحام خلال فترة العيد.

وأوضح عبدالغفار أنه سيتم دعم أقسام الطوارئ بالمستشفيات المستهدفة ضمن الخطة، إلى جانب تعزيز وحدات العناية المركزة والحضانات، وزيادة أعداد الفرق الطبية والتمريض، والتأكد من توافر مخزون استراتيجي كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار إلى أن هيئة الإسعاف المصرية رفعت درجة الاستعداد من خلال الدفع بنحو 1673 سيارة إسعاف سيتم توزيعها بمحيط المساجد وساحات الصلاة والحدائق والطرق والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تشغيل 11 لانش إسعافي نهري بطول نهر النيل، إلى جانب لانش بحري مخصص للمياه المالحة بمحافظة الإسكندرية.

ولفت إلى توفير 26 قافلة طبية متنقلة تجوب المحافظات والميادين المزدحمة خلال فترة العيد، بالتوازي مع تكثيف الإجراءات الوقائية المتعلقة بمراقبة الأغذية ومياه الشرب، وتشديد الرقابة على أماكن تداول الأغذية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وعلى صعيد متابعة أوضاع الحجاج المصريين، أكد المتحدث الرسمي وجود تنسيق كامل مع السلطات الصحية في المملكة العربية السعودية، مثمنًا الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لتأمين سلامة ضيوف الرحمن وإنجاح موسم الحج.

وأشار إلى أن البعثة الطبية المصرية تضم 28 عيادة، بينها 26 عيادة في مكة المكرمة وعيادتان في المدينة المنورة، لتقديم الرعاية الطبية للحجاج على مدار الساعة، إلى جانب تنظيم ندوات توعوية يومية للحجاج، مؤكدًا أن البعثة قدمت حتى الآن ما يقرب من 18 ألف خدمة طبية لحجاج بيت الله الحرام.