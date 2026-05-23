تكنولوجيا وسيارات

استدعاء جديد يهز تويوتا بعد اكتشاف عيوب خطيرة في سيارات تندرا

عزة عاطف

تواجه شركة تويوتا أزمة متصاعدة تضرب سمعتها التاريخية في الجودة والاعتمادية، حيث أعلنت رسميا عن توسيع حملة الاستدعاءات الضخمة لتشمل 44,000 شاحنة تندرا إضافية من موديلات عام 2024 غير الهجينة في السوق الأمريكي. 

يدفع هذا التحديث المثير للقلق بإجمالي عدد الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي المتضررة من أزمة المحرك التوربيني المزدوج المكون من 6 أسطوانات (Twin-Turbo V6) ليتجاوز حاجز ربع مليون شاحنة، في وقت لم تستقر فيه الشركة بعد على الحل النهائي الحاسم لهذه الدفعة الجديدة.

جذور الأزمة.. بقايا مخلفات التصنيع تدمر المحرك من الداخل

تتمحور المشكلة الفنية المعقدة حول خطأ فادح في خطوط الإنتاج بالمصنع، حيث تبين وجود مخلفات برادة حديدية وجزيئات معدنية ناتجة عن عمليات التصنيع الميكانيكية لم يتم تنظيفها بشكل كامل قبل إغلاق المحركات. 

عند تشغيل المركبة وتحت ظروف القيادة العادية أو الأحمال العالية مثل السحب والتسارع، تتحرك هذه الشوائب المعدنية داخل النظام وتلتصق بكرسي التحميل الرئيسي الأول للمحرك (Main Bearing)، مما يتسبب في تآكل متسارع، وسماع أصوات طقطقة قوية، وتشغيل غير منتظم، وصولاً إلى توقف المحرك تمامًا عن العمل وفقدان طاقة الدفع أثناء القيادة على سرعات عالية، وهو ما يشكل خطورة بالغة.

إحراج غير مسبوق.. إجراءات النظافة الإضافية أخفقت في الحل

ما يجعل هذا الاستدعاء الأخير تحديدًا محرجًا للغاية بالنسبة للصانع الياباني، هو أن هذه المجموعة المكونة من 44,000 شاحنة تم إنتاجها بعد أن فرضت تويوتا رقابة صارمة وإجراءات تنظيف إضافية في المصنع لتطهير المحركات من بقايا المعادن. 

واعترفت تويوتا علنًا بأن جزيئات الرواسب المتبقية كانت كافية لإلحاق الضرر بكرسي التحميل الرئيسي الأول رغم كل جهود التنظيف الإضافية. وأوضحت الشركة أن المحركات التي أُنتجت بعد هذه الدفعة المتضررة تم تزويدها بكرسي تحميل رئيسي مطور ومعدل هندسيًا ليكون أكثر مرونة ومقاومة لأي شوائب متبقية.

بدأت أزمة محرك V6 التوربيني (عائلة V35A-FTS) تطفو على السطح بشكل متتابع عبر 3 حملات استدعاء كبرى قادتها الشركة:

  • مايو 2024: إطلاق الاستدعاء الأول الذي شمل حوالي 102,000 مركبة من موديلات 2022-2023 لسيارات تويوتا توندرا ولكزس LX، واعتمد الحل حينها على استبدال المحركات بالكامل، ونجحت مراكز الصيانة في إصلاح أكثر من 77,000 منها حتى الآن.
  • نوفمبر 2025: اتساع نطاق الأزمة بإضافة 127,000 مركبة أخرى شملت موديلات أحدث وتوسعت لتدخل طرازات 2024 بما فيها لكزس GX الجديدة كليًا.
  • مايو 2026: تفاقم الوضع مجددًا بضم 44,000 شاحنة تندرا إضافية لموديل 2024، لتقترب الأزمة من ملامسة حاجز 270,000 مركبة مع استمرار خروج النسخ الهجينة من دائرة الاستدعاء حتى الآن.

أحدث هذا التوسع الجديد موجة عارمة من الإحباط وفقدان الثقة بين الملاك على منصات التواصل الاجتماعي وموقع (Reddit)، حيث عبر الكثيرون عن مخاوفهم من قيادة شاحنات عائلية قد تتعرض للموت المفاجئ على الطرقات السريعة. 

وأشار بعض الملاك والخبراء إلى أن استمرار المشكلة يضر بالقيمة السوقية للشاحنة ويعطل مبيعاتها بشكل واضح، في حين أبدى البعض قلقه من احتمالية امتداد المشكلة مستقبلاً لتشمل موديلات 2025 وما بعدها إذا ثبت أن التعديلات الهندسية الأخيرة على كراسي التحميل لم تكن كافية لصد الشوائب.

وتعمل تويوتا حاليًا على إنهاء التحضيرات الفنية واللوجستية لتوفير الحل النهائي لدفعة الاستدعاء الأخيرة والدفعة السابقة لها، وتتوقع الإعلان عن التفاصيل والبدء في استدعاء الملاك لإجراء الإصلاحات المجانية بالكامل لدى الوكلاء خلال الأشهر القليلة القادمة، مع توصية واضحة لكل من يشعر بأعراض غريبة في محركه بزيارة الفحص فورًا.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
