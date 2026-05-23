حبس فتاتين وتغريهما 50 ألف جنيه لنشر أخبار كاذبة عن قضية أحمد الدجوي

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة فتاتين بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل، وتغريمهما 50 ألف جنيه، بعد إدانتهما بإنشاء وإدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تحمل اسم “شهيد الغدر أحمد الدجوي”، ونشر محتوى يتعلق بتحقيقات النيابة العامة.

وكشفت أوراق القضية أن المتهمتين تعمدتا نشر أخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة عبر الصفحة، من شأنها التأثير على سير التحقيقات، إلى جانب الترويج لروايات غير صحيحة، وتوجيه عبارات سب وقذف بحق أحد أفراد عائلة الدجوي، من خلال اختلاق وقائع وعرضها باعتبارها حقائق.

وأوضحت التحقيقات وجود علاقة سابقة بين إحدى المتهمتين وسيدة تُدعى مي كفافى، زوجة عمرو الدجوي شقيق أحمد الدجوي، حيث تضمنت أوراق القضية محادثات متبادلة بينهما بشأن المحتوى المنشور على الصفحة، من بينها عبارة: “أوعي تبلغي عني هاتي عيش وحلاوة يا مي”.