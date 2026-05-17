قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متى يمتنع المضحي عن قص الشعر والأظافر؟ دار الإفتاء تجيب
أخبار السيارات | تويوتا تطلق لاندكروزر 300 الهجينة 2026 .. لكزس LBX Morizo RR تظهر لأول مرة
نهائى أبطال إفريقيا.. صن دوانز يتفوق على الجيش الملكى في الشوط الأول
بعد خسارة الكونفدرالية.. خالد الغندور يثير الجدل برسالة إلى جماهير الأهلي
السيطرة مستمرة على مضيق هرمز.. رسالة إيرانية تقلق أسواق الطاقة العالمية
برلماني: الدلتا الجديدة مشروع قومي يعكس إرادة الدولة لتأمين مستقبل المصريين
نهائى دوري أبطال إفريقيا.. صن دوانز يسجل الأول في شباك الجيش الملكي
مقتل مواطن هندي وإصابة 3 آخرين خلال هجوم بمسيرات أوكرانية في موسكو
سعر الذهب في مصر الآن
مروحيات طاردته في الصحراء.. تفاصيل مقتل عراقي كشف عن القاعدة الإسرائيلية
نصفهم سيدات.. القبض على 10 متهمين استغلوا الأطفال بأعمال التسول في الجيزة
وائل رياض يعلن تشكيل منتخب الشباب أمام عمان في الودية الثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

65 ورقة تحقيق و32 كاميرا مراقبة.. أسرار حفظ التحقيقات بوفاة أحمد الدجوي

الراحل الدكتور أحمد الدجوي
الراحل الدكتور أحمد الدجوي
ندى سويفى

أودعت النيابة المختصة مذكرتها التفصيلية في القضية رقم 3336 لسنة 2025 إداري قسم شرطة أول أكتوبر، والتي انتهت فيها إلى حفظ التحقيقات في قضية وفاة الدكتور أحمد الدجوي حفيد نوال الدجوي رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم والتكنولوجيا وقيد الواقعة كـ«انتحـ.ـار»، بعد دراسة موسعة شملت أقوال جميع الأطراف المرتبطة بالواقعة، وتقارير فنية وطب شرعي وأدلة جنائية دقيقة، أكدت في مجملها عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وكشفت النيابة أن ملف القضية جاء في نحو 65 ورقة تحقيق، استمعت خلالها إلى أقوال زوجة المتوفى، ابنته، شقيقه، صديقه، المحامين، السائق، الجنايني، فرد الأمن بالكومبوند، مهندس كاميرات المراقبة، إضافة إلى العاملات الأجنبيات داخل الفيلا، إلى جانب تقارير فنية متعددة شملت تحليل المخدرات، وفحص السلاح، وتفريغ كاميرات المراقبة، وتقارير الأدلة الجنائية ورخص السلاح والمساعدات الفنية.

أدلة المخدرات والمواد المهدئة

وأثبت تقرير المعامل الكيميائية العثور على عقاقير مهدئة من مشتقات البنزوديازيبين داخل عينات الجثمان ومسرح الواقعة، شملت شرائط دوائية مثل ZOLAM وPRAZOLAM وDIAZEPAM، وجميعها مدرجة بالجدول الثالث من جداول قانون المخدرات، ما أكد وجود تأثير مهدئ داخل الجسم وقت الوفاة.

كاميرات مراقبة بلا تلاعب

 

وأشارت التحقيقات إلى أن الفيلا كانت مؤمّنة بالكامل بـ32 كاميرا مراقبة تغطي جميع الاتجاهات دون وجود نقاط عمياء، سواء داخل الدور الأرضي أو الأول أو الأسوار والمداخل.
وأكدت التقارير الفنية أن مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة لم تُظهر أي أحداث غير طبيعية، كما ثبت عدم وجود أي حذف أو تعديل أو تلاعب في وحدات التسجيل (NVR)، وهو ما أكدته الإدارة العامة للمساعدات الفنية.

البصمة الوراثية والسلاح الناري

 

كما كشفت تقارير الأدلة الجنائية أن جميع العينات المرفوعة من مسرح الحادث تطابقت جينيًا مع المتوفى، بما يدعم وجوده المنفرد داخل مسرح الواقعة.
وأظهرت الفحوص العثور على آثار مخلفات إطلاق أعيرة نارية على اليد اليسرى للمتوفى، إلى جانب سلاح ناري من نوع سيج ساور عُثر عليه بالمكان، تبين تطابقه مع الظرف الفارغ والمقذوفات محل الفحص الفني.

القرار النهائي 

وانتهت النيابة في مذكرتها إلى أن الوفاة نتجت عن إصابة نارية حيوية مفردة تتسق مع النمط الانتحاري، مع عدم وجود أي دليل مادي أو فني يشير إلى تدخل طرف آخر.
وأكدت أن كل الشواهد الفنية والجنائية والقولية تضافرت لتستبعد تمامًا شبهة القتل العمد، مشيرة إلى أن القانون لا يُكيّف الواقعة كجريمة إذا اتحدت صفة الجاني والمجني عليه في شخص واحد.

وبناءً عليه، قررت النيابة استبعاد شبهة الجناية، وحفظ التحقيقات، وقيد الواقعة بدفتر وقائع الانتحار، مع التأكيد على أن القرار جاء بعد مراجعة شاملة لكل الأدلة الفنية والقولية المتاحة في القضية.

وفاة الدكتور أحمد الدجوي أحمد الدجوي نوال الدجوي أكتوبر طب شرعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026.. هل تصل إلى 6 أيام؟

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

عداد الكهرباء

هام .. اشحن عداد الكهرباء من الشركة كل عدة أشهر لهذا السبب

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

صلاح عبد الله

«سيبوني أفضفض» .. رد فعل مُفاجئ من الفنان صلاح عبدالله بعد خسارة الزمالك كأس الكونفدرالية

عيد الأضحى

دار الإفتاء تستطلع الهلال.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى لعام 2026

ترشيحاتنا

منتخب مصر

مواعيد مباريات المنتخب في كاس العالم 2026

الغندور

الغندور يدعم الزمالك: لو خسر بنشجعه أكثر عشان يرجع يكسب

فتحي سند

فتحي سند: ضياع حلم الكونفدرالية ليس عدم توفيق إنما فشل ذريع وكابوس مريع

بالصور

فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards
حمالات و جرئ.. فستان كارولين يثير الجدل خلال تكريمها Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards
بعد جدل ارتباطهما.. أحمد العوضى و يارا السكرى يحصدان جوائز التميز في Trend Awards

مع ارتفاع درجات الحرارة.. 10 نصائح لمواجهة الطقس الحار

مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار
مع ارتفاع درجات الحرارة .. 10 نصائح لمواجهة موجة الحار

رفع 9 آلاف طن قمامة ومخلفات مبانٍ بالشرقية

ازالة
ازالة
ازالة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد