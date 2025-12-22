استأجروا لص خزن.. عمرو الدجوي يفجر مفاجآة حول سرقة ثروة ماما نوال من أكتوبر والزمالك

أثار عمرو الدجوي شقيق الراحل الدكتور أحمد الدجوي الجدل بعد نشر "بوست" يفجر فيه مفاجأة حول الكشف عن السارق الحقيقي لثروة جدته الدكتورة نوال الدجوي رئيس جامعة أكتوبر للتربية والعلوم الحديثة بعد اتهامه وشقيقه الراحل بسرقتها.

وقال عمرو الدجوي في منشوره:"الحمدلله حق دكتور احمد بيرجع.. تم الكشف عن المجرمين في قضية سرقة الخزائن المعروفة إعلاميا باسم مغارة الدجوي بالمستندات الرسمية"

وفي منشور آخر سبقه بدقائق قال:"بسم الله الرحمن الرحيم.. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله

دلوقتي اقدر اقول ان جزء من حق دكتور احمد رجع بعد ما تم اتهامه ظلم و افتراء في اكبر قضية سرقة في العصر الحديث لا ده كمان تم دفع حملات ممولة بالملايين من جانب السيدات و الغرض منها التشويه و لتصبح القضية ترند و تعرف بقضية مغارة الدجوي دلوقتي كل الخوف علي سلامة ماما نوال الدجوي مع قرب قضية الحجر انا مرعوب علي جدتي و بدعي ربنا يرجعها لينا بالسلامة لتلقي افضل رعاية صحية تستحقها

كل ده انا اقدر استوعبه و ابرره كمان علشان الغيره و الكره يعملوا كده لكن الي مخي مش قادر يستوعبه ان

يكون هما الي خططوا و هما الي دفعوا الحملات و هما الي اتهمونا و شهدوا ضدنا و يطلع في الاخر هما الي سرقوا و الهدف ان دكتور احمد يرجع من السفر علشان يدافع عن شرفه و بعد وصولة بساعات قليلة يتم قتله وانا كلى ثقة بالنيابة العامة انها هتوصل للحقيقة فى واقعة قتل شقيقى ورفيق عمرى شهيد الغدر الا انهم لم يكتفوا بذلك المصاب الذى الم بنا بل وقاموا بالترويج انه مريض نفسيا بيتعالج في الخارج ويقولوا لما اتمسك بسرقته زي ما محاميهم المحترم قال! فانتحر و كل ده قبل حتي وصول النيابه و الطب الشرعي.

ربنا الي اكبر من اي حد هو الي بيدافع عن دكتور احمد الشريف ابن الأصول و ربنا هو الي ظهر الحقيقة

الموضوع ببساطة ان المجرمين خططوا و استعانوا بسارق خزن مسجل خطر و قامو بسرقة جميع محتويات خزائن ماما نوال في اكتوبر و الزمالك و الادهي كمان المحادثات مع السارق بتبين مدي احساسهم انهم فوق القانون .. لمجرمين قاموا بتحويل المبالغ علي تطبيق مشهور لهاتف المحمول الخاص بفاتح الخزن و الجهات الرسمية رصدته و عملت التحريات و التحقيقات و اثبتت اعترافات السارق و تمثيله للجريمة واثبات المحادثات والتحويلات منهم فى تليفونه و كمان السائق المتورط معهم و تم اثبات الجريمة عليهم و صدر ضدهم امر ضبط و إحضار ليهم و تم اكراه ماما نوال على تحرير توكيل خاص بالتنازل لصالحهم وكل ده مثبت بالاوراق الرسمية.. حسبي الله ونعم الوكيل وربنا هيرجع باقي حقوق الدكتور احمد الدجوي بحر العلم. [ياريت نقراء لة الفاتحة وندعيلة بالرحمة ]