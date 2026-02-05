قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشروبات بديلة للقهوة لتحسين النشاط والتركيز.. خيارات صحية بعيدًا عن الكافيين

مع تزايد الوعي الصحي حول تأثيرات الكافيين على النوم والقلق وارتجاع المريء، يبحث كثيرون عن بدائل للقهوة تمنحهم النشاط والتركيز بدون آثار جانبية غير مرغوبة. 

وأشار موقع Medical News Today، إلى مجموعة من المشروبات الطبيعية التي تحتوي على مركّبات مفيدة تدعم الوظائف العقلية والبدنية بشكل صحي وآمن، ومنها :

ـ الشاي الأخضر:
يحتوي على مقدار أقل من الكافيين مقارنة بالقهوة، ما يوفر نشاطًا معتدلًا بدون توتر.
غني بمضادات الأكسدة مثل EGCG التي ارتبطت بتحسين الأداء الذهني وتقليل الالتهابات.
وأشارت دراسة إلى أن الشاي الأخضر يعزز التركيز واليقظة ويقلل من التعب الذهني.

ـ شاي الماتشا:
مسحوق الشاي الأخضر المركز، يحتوي على تركيز أعلى من الكلوروفيل ومضادات الأكسدة.
يُطلق الطاقة بشكل أبطأ وثابت مما يساعد على التركيز لفترة أطول بدون هبوط مفاجئ للطاقة.

ـ شاي الجنزبيل والليمون:
الجنزبيل معروف بقدرته على تنشيط الدورة الدموية وتحسين الطاقة الطبيعية.
يمكن إضافة الليمون لإعطاء نكهة منعشة ودعم امتصاص الفيتامينات.
مفيد للهضم ويقلل الشعور بالتعب بعد الوجبات.

ـ شاي الأعشاب مثل النعناع:
النعناع يعزز الصفاء الذهني ويقلل التوتر مما يرفع قدرة التركيز.
مناسب لمن يعانون من توتر المعدة أو اضطرابات النوم.

ـ ماء جوز الهند الطبيعي:
غني بالإلكتروليتات مثل البوتاسيوم التي تدعم ترطيب الجسم وتحافظ على النشاط الذهني.
الترطيب يؤثر بشكل مباشر على القدرة على التركيز خاصة في ساعات العمل الطويلة.

ـ شاي الكركديه:
يحتوي على مركبات نباتية تعمل كمضادات أكسدة.
يوفر إحساسًا منعشًا وقد يساعد في تنظيم ضغط الدم وتحسين الشعور بالنشاط.

ـ ماء الليمون الفاتر مع العسل:
يساعد على تنشيط الجسم صباحًا وتحفيز الجهاز الهضمي.
يحتوي على فيتامين سي الذي يدعم المناعة ويقلل من الشعور بالإرهاق.

نصائح لجعل البدائل أكثر فاعلية

ـ اشرب الماء كقاعدة أساسية طوال اليوم للحفاظ على الترطيب الطبيعي للجسم.

ـ تجنّب الإضافات السكرية قدر الإمكان للحفاظ على طاقة مستقرة بدون هبوط مفاجئ.

ـ نسّق المشروبات مع وجبات غذائية متوازنة تضم بروتينات وألياف لتعزيز الشبع والتركيز.

