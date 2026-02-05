مليون لتر من الوقود.. الحرس الثوري الإيراني يصادر سفينتين في الخليج العربي

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" يوم الخميس أن البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني زعمت مصادرة سفينتين قرب جزيرة فارسي كانتا تحملان وقودًا مهربًا.

وزعمت إدارة العلاقات العامة في البحرية التابعة للحرس الثوري أنه تم العثور على أكثر من مليون لتر من الوقود على متن السفينتين.

وأُحيل 15 من أفراد الطاقم الأجانب إلى السلطات القضائية.

ووفقًا لإسنا، كانت السفينتان تعملان ضمن شبكة تهريب خلال الأشهر الماضية، وتم اعتراضهما من خلال المراقبة والعمليات الاستخباراتية والعمليات البحرية للحرس الثوري.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، حذر عزت الله زرغامي، الوزير السابق والرئيس السابق لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، من أن "مضيق هرمز سيكون مسرحًا للمجزرة والجحيم".

وقال زرغامي "أنا متأكد من أن مضيق هرمز سيكون مسرحاً للمجازر والجحيم بالنسبة للولايات المتحدة، وستُثبت إيران أن مضيق هرمز كان تاريخياً ملكاً لها. كل ما يفكر فيه الأمريكيون هو التلاعب بسفنهم ونقلها من مكان إلى آخر".