بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

بعد أيام قليلة من صرف مرتبات يناير ، بدأ الموظفون البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وموعد صرف مرتبات شهر مارس 226 خاصة مع اقتراب شهر رمضان بعد أسبوعين، وعيد الفطر 2026 الذي سيحل علينا في مارس المقبل.

قرار رسمي من المالية

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات مارس 2026

وبحسب بيان وزارة المالية الخاص بـ تبكير صرف مرتبات مارس 2026 ، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 على النحو التالي :

مرتبات شهر فبراير 2026: تبدأ يوم 22 فبراير 2026

مرتبات شهر مارس 2026: تبدأ يوم 18 مارس 2026

يتم صرف المتأخرات خلال أيام: 8 و9 و10 من كل شهر

وناشدت الوزارة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

طرق صرف مرتبات فبراير ومارس2026

تتيح وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 ومرتبات شهر مارس 2026 لتجنب حالات التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما توفر فروع البريد المصري بمختلف المحافظات خدمات الصرف، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول التي توفر حلولا تقنية سريعة وآمنة.





متى يتم تطبيق زيادة المرتبات 2026؟

أوضحت وزارة المالية أن زيادة المرتبات الجديدة سيتم تطبيقها مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، على أن تُصرف الزيادة ضمن مرتبات يوليو 2026.

موعد الزيادة السنوية فى المرتبات

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، وهو الموعد السنوى الذي تعتمد عليه الحكومة لتنفيذ زيادة الرواتب

وتشمل الزيادة المنتظرة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فى حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بما ينعكس بشكل مباشر على إجمالى الأجر الشهري.

الحد الأدنى للأجور 2026

بعد إقرار العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، جاء الحد الأدنى للأجور كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

الدرجة العالية: 11800 جنيه

مدير عام: 10300 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة السادسة: 7000 جنيه