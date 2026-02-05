قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمات مرورية مكثفة على الطرق السريعة لمواجهة ازدحام عطلة نهاية الأسبوع
كامل الوزير : إجراءات حاسمة ضد أي مصنع عشوائي يضر بسمعة المنتج المصري
محافظ أسيوط يستكمل جولاته مع وفد الاتحاد الأوروبي بتفقد مصنع للمستلزمات الطبية
التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه على يد صديقه في مشاجرة بشبين القناطر
أقوى هجوم.. الغندور يشيد بأداء نادي الزمالك في الدوري
وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات محدودة بين مديري المديريات
حضور وانضباط "والموبايل ممنوع".. تنبيهات عاجلة من المدارس للطلاب بشأن الترم الثاني
الخارجية الصينية: لن نكون جزءا من محادثات نزع السلاح النووي بشأن معاهدة نيو ستارت
الغندور: ستبقي مصر محبة لكل الدول ولن يفرقنا سوشيال ميديا ولا كرة قدم
الشتاء يودّع مبكرًا؟ ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأجواء حارة قادمة
الجيش الباكستاني: مقتل 216 مسلحا في إقليم بلوشستان خلال عملية أمنية
الخارجية الأمريكية: تعهدات بتقديم 1.5 مليار دولار من المساعدات الجديدة للسودان
بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026
رشا عوني

بعد أيام قليلة من صرف مرتبات يناير ، بدأ الموظفون البحث عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 وموعد صرف مرتبات شهر مارس 226 خاصة مع اقتراب شهر رمضان بعد أسبوعين، وعيد الفطر 2026 الذي سيحل علينا في مارس المقبل. 

قرار رسمي من المالية 

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات فى يناير وفبراير ومارس 2026، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، بمناسبة الاحتفال بشهر رمضان وعيد الفطر المبارك.

موعد صرف مرتبات مارس 2026 

وبحسب بيان وزارة المالية الخاص بـ تبكير صرف مرتبات مارس 2026 ، فمن المقرر أن تبدأ عملية صرف مرتبات فبراير ومارس 2026 على النحو التالي : 

  • مرتبات شهر فبراير 2026: تبدأ يوم 22 فبراير 2026
  • مرتبات شهر مارس 2026: تبدأ يوم 18 مارس 2026
  • يتم صرف المتأخرات خلال أيام: 8 و9 و10 من كل شهر

وناشدت الوزارة العاملين بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مشيرة إلى أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المحدد لكل جهة.

طرق صرف مرتبات فبراير ومارس2026

 

تتيح وزارة المالية عدة قنوات رسمية لصرف مرتبات شهر فبراير 2026 ومرتبات شهر مارس 2026 لتجنب حالات التكدس والزحام أمام منافذ الصرف، حيث يمكن للموظفين الحصول على مستحقاتهم من خلال شبكة واسعة من ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

كما توفر فروع البريد المصري بمختلف المحافظات خدمات الصرف، إلى جانب فروع البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، بالإضافة إلى إمكانية استخدام المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول التي توفر حلولا تقنية سريعة وآمنة.



متى يتم تطبيق زيادة المرتبات 2026؟

أوضحت وزارة المالية أن زيادة المرتبات الجديدة سيتم تطبيقها مع بدء العمل بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، على أن تُصرف الزيادة ضمن مرتبات يوليو 2026.

 

موعد الزيادة السنوية فى المرتبات

من المقرر أن يتم تطبيق زيادة المرتبات والأجور الجديدة اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مع انطلاق العام المالي الجديد، وهو الموعد السنوى الذي تعتمد عليه الحكومة لتنفيذ زيادة الرواتب

وتشمل الزيادة المنتظرة صرف علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فى حين يحصل غير المخاطبين بالقانون على علاوة بنسبة 15%، بما ينعكس بشكل مباشر على إجمالى الأجر الشهري.

الحد الأدنى للأجور 2026

بعد إقرار العلاوة الدورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا، جاء الحد الأدنى للأجور كالتالي:

الدرجة الممتازة: 13800 جنيه

الدرجة العالية: 11800 جنيه

مدير عام: 10300 جنيه

الدرجة الأولى: 9800 جنيه

الدرجة الثانية: 8500 جنيه

الدرجة الثالثة: 8000 جنيه

الدرجة الرابعة: 7300 جنيه

الدرجة الخامسة: 7100 جنيه

الدرجة السادسة: 7000 جنيه

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026 مرتبات مارس موعد مرتبات مارس مرتبات شهر مارس 2026 زيادة المرتبات

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام
دليلك في 5 خطوات لحماية صحة العظام

طريقة تحضير بيكاتا الدجاج بالمشروم

طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم
طريقة تحضير البكاتا بالمشروم

