نجوم يعانون من البطالة.. 10 لاعبين بلا أندية

بعد إغلاق سوق الانتقالات الشتوية في إنجلترا، لا يزال عدد من الأسماء اللامعة بلا أندية، رغم خبراتهم الطويلة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت فترة الانتقالات هدوءًا نسبيًا، حيث تجاوز إنفاق الأندية 400 مليون جنيه إسترليني، مع صفقات محدودة بارزة، ما فتح الباب أمام إمكانية لجوء بعض الفرق لاحقًا إلى اللاعبين الأحرار لسد الثغرات الطارئة.

صحيفة «ديلي ستار سبورت» سلطت الضوء على 10 لاعبين بارزين ما زالوا عاطلين عن اللعب، وقد يشكلون إضافة مهمة لأندية البريميرليغ أو التشامبيونشيب، أبرزهم رحيم سترلينغ، كورت زوما، جيسي لينغارد، أليكس تشامبرلين، آرون رامسي، جيمس رودريغيز، ديلي ألي وديفوك أوريجي، في قائمة تعكس مفارقة لافتة بين وفرة الأسماء الكبيرة وغياب الفرص في سوق الانتقالات.