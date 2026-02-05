محمد صلاح على أعتاب الرحيل.. ما خطط ليفربول لمرحلة ما بعد الفرعون؟

عاد اسم النجم محمد صلاح ليتصدر مشهد سوق الانتقالات، في ظل تقارير متزايدة تشير إلى اقتراب نهاية رحلته مع ليفربول، واحتمالية انتقاله إلى الدوري السعودي للمحترفين مقابل قيمة مالية تُوصف بالمغرية، مع تحركات متسارعة من إدارة «الريدز» للاستعداد لمرحلة ما بعد قائد هجومها.

توتر عابر قبل العودة إلى الواجهة

كان صلاح قد غادر ليفربول نهاية العام الماضي للمشاركة مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية وسط أجواء غامضة، بعد فترة شهدت تراجعًا في دوره داخل الفريق، حيث غاب عن التشكيلة الأساسية في مباراتين متتاليتين خارج الأرض أمام وست هام يونايتد وليدز يونايتد.

وألمح قائد «الفراعنة» حينها إلى شعوره بعدم التقدير الكافي لمسيرته وإنجازاته مع النادي، في ظل خلاف مؤقت مع المدرب آرني سلوت، قبل أن تُطوى الصفحة سريعا ويعود اللاعب إلى الفريق وسط ترحيب واضح من الجهاز الفني.

33 عاما والرحيل خيار مطروح

ورغم تجاوز الخلافات، فإن فكرة بيع لاعب يبلغ 33 عامًا مقابل عائد مالي لا تزال مطروحة بقوة داخل أروقة ليفربول، خاصة مع اقتراب دخول صلاح عامه الأخير في العقد، ما يجعل الصيف المقبل فرصة أخيرة لتحقيق استفادة مادية كبيرة من رحيله.

الدوري السعودي يدخل على الخط

وبحسب تقرير نشرته شبكة «وين وين سبورتس» ونقله موقع «كوت أوفسايد»، فإن انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي بات احتمالا واقعيا، حيث يُعد نادي الاتحاد، الوجهة الأقرب لضمه.

وأشار التقرير إلى أن الاتحاد يبحث عن نجم هجومي بارز لتعويض رحيل كريم بنزيما، ويضع صلاح على رأس أولوياته، خاصة أن اسم النجم المصري ارتبط بالسعودية في أكثر من مناسبة خلال السنوات الماضية.

30 مليون يورو رقم مفاجئ

ووفقا للمصدر ذاته، قد يكون صلاح متاحا مقابل نحو 30 مليون يورو فقط، في ظل تبقي موسم واحد على عقده، وهو ما قد يدفع ليفربول لعدم عرقلة رحيله بنهاية الموسم، والاكتفاء ببيع اللاعب وهو لا يزال يحتفظ بقيمة سوقية.

الاتحاد وجهة مألوفة

ويضم الاتحاد عددًا من الأسماء المعروفة، من بينهم لاعب وسط ليفربول السابق فابينيو، إلى جانب ستيفن بيرجوين، موسى ديابي، ويوسف النصيري، ما قد يجعل انتقال صلاح إضافة فنية وتسويقية استثنائية للدوري السعودي.

كما أن الموقع الجغرافي لجدة، الواقعة على الضفة المقابلة للبحر الأحمر من مصر، يجعل فكرة الانتقال أكثر سهولة، خاصة أن صلاح يُعد أحد أبرز النجوم العرب والأفارقة عالميًا.

ليفربول يتحرك مبكرا

بالتوازي مع احتمالية رحيل صلاح، بدأ ليفربول بالفعل في رسم ملامح المستقبل، حيث أعلن النادي رسميًا التوصل إلى اتفاق مع رين الفرنسي للتعاقد مع قلب الدفاع جيريمي جاكيه، على أن ينضم إلى «أنفيلد» قبل انطلاق موسم 2026-2027، بعقد طويل الأمد.

وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن قيمة الصفقة تبلغ 55 مليون جنيه إسترليني، مع إضافات محتملة تصل إلى 5 ملايين، وأن اللاعب وافق على عقد يمتد لخمس سنوات مع خيار التمديد.

بديل صلاح المحتمل

وفي سياق متصل، أفادت تقارير صحفية بأن إدارة ليفربول ترى أن الصيف المقبل قد يكون الفرصة الأخيرة لبيع صلاح، وتدرس عدة خيارات لتعويضه، أبرزها التعاقد مع يان ديوماندي، جناح لايبزيج المتألق.

وبحسب صحيفة «ديلي إكسبريس»، يجهز ليفربول عرضًا قد يصل إلى 87 مليون جنيه إسترليني لضم اللاعب الإيفواري، الذي جذب اهتمام عدة أندية إنجليزية، بينها مانشستر يونايتد وآرسنال.

رحيل الفرعون مسألة وقت؟

ويظل محمد صلاح مرتبطًا بقوة بمغادرة ليفربول، في ظل تراجع مستواه هذا الموسم وجلوسه على مقاعد البدلاء في عدة مباريات، إلى جانب الاهتمام السعودي المتزايد، ودخول عقده مراحله الأخيرة.

وبينما يواصل «الفرعون» كتابة فصوله الأخيرة بقميص الريدز، يبدو أن صيف الانتقالات المقبل قد يحمل تحولًا كبيرًا في مسيرة أحد أعظم لاعبي النادي في العصر الحديث.