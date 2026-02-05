تفوق الريدز.. تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي بـ البريميرليج

يستضيف فريق ليفربول نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد على ملعب استاد آنفيلد معقل الريدز، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة الدوري الإنجليزي لموسم 2024 – 2025.

ويواجه فريق ليفربول نظيره مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل 8 فبراير 2026، في الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب آنفيلد، في إطار منافسات الجولة الـ25 من بطولة البريميرليج.



تاريخ مواجهات الريدز والسيتي

التقى ليفربول مع مانشستر سيتي في 57 مباراة ضمن منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي.

نجح الريدز في تحقيق الفوز في 23 مواجهة، بينما فاز الفريق السماوي في 13 لقاء، وحسم نتيجة التعادل 21 مباراة.



وتعد المباراة المقبلة بين مانشستر سيتي وليفربول، هي المواجهة الثالثة التي سيخوضها عمر مرموش ضد محمد صلاح، إلا أنه لم يسبق له التسجيل ضد الريدز خلال المواجهتين التي خاضهما.



وفي أول مواجهة بين مرموش وصلاح، حقق الريدز الفوز على الفريق السماوي بثنائية نظيفة على ملعب الاتحاد، بينما انتهت المبارة الثانية بفوز السيتي بثلاثة نظيفة.



ويتواجد ليفربول في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 39 نقطة، بينما يأتي مانشستر سيتي في الوصافة برصيد 47 نقطة.

