مدير تعليم مطروح تبحث سبل التعامل في حالة الكوارث والحوادث قبل استئناف الدراسة

اجتمعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مع مسئولى الأمن بالإدارات التعليمية بمقر ديوان عام المديرية بحضور محمود أبو ذكري مدير إدارة الأمن.

وتناول الاجتماع الاستعدادات النهائية لانطلاق الفصل الدراسي الثاني الأحد المقبل، إذ أكدت وكيل الوزارة على استمرار التنفيذ النموذجي لخطط إخلاء المؤسسات التعليمية من الطلاب مع استئناف الدراسة في حالة الكوارث والحوادث وأهمية الالتزام بوضع ضوابط محددة يتبعها مسئولو الأمن.

وناقشت مدير المديرية مع مسئولي الأمن سبل ضبط المنظومة الأمنية بالإدارات والمدارس التابعة لها مع التأكيد علي متابعة توافر جميع عوامل السلامة والأمان.

ووجهت نادية فتحي في ختام الاجتماع مسئولى أمن الإدارات التعليمية الثمانية وقطاع البنجر بالتشديد على أمن المدارس بالعمل على توفير المعلومات والارشادات الخاصة بمتطلبات الأمن والالتزام بعوامل السلامة بجميع دواوين الإدارات التعليمية والمدارس.