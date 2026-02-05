كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟

تسبب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف في أزمة لنادي الزمالك في مباريات بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب إعلان الكاف عن تحديد موعد إقامة مباراة الزمالك وكايزر تشيفز بكأس الكونفدرالية ليقام يوم 14 فبراير الجاري.



الأزمة لدي الزمالك تتمثل أن نادي الزمالك سوف يخوض مباراة سموحة يوم 12 فبراير الحالي وعقب ذلك سوف يخوض مباراة كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بكأس الكونفدرالية يوم 14 من الشهر ذاته ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.



من جانبها تدرس إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة إيجاد حلول لضيق الوقت الذي يتضرر منه نادي الزمالك فى مباراتي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا وسموحة في الدوري المصري.

