ترامب: لست مرشحا مثاليا لدخول الجنة لكنني سأدخلها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس أنه ليس مرشحاً مثاليا لدخول الجنة لكننى على الأرجح سأدخلها، وذلك خلال كلمته في إفطار الصلاة الوطني.

وأوضح ترامب، متحدثاً عن فرصه في دخول الجنة: "أعتقد حقاً أنني سأدخلها"، مضيفا : "أعني، لستُ مرشحاً مثالياً، لكنني قدمتُ الكثير من الخير لأناس مثاليين".

وتطرق الرئيس ترامب إلى تصريحات سابقة أثارت ضجة إعلامية ونقداً واسعاً، قائلاً إن تصريحاته السابقة التي أشارت إلى أنه "ليس في طريقه إلى الجنة" كانت على سبيل المزاح، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وقال ترامب إنه غالباً ما يختار أن يكون "ساخراً مع وسائل الإعلام"، مضيفا: "إنهم يكتبون كلماتك"، وسخر من التغطية الإعلامية التي أعقبت تصريحاته السابقة، مؤكدا أنه "كان يمزح فقط".

وتأتي تصريحات الرئيس ترامب بعد أن قال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة "إير فورس ون" في أكتوبر من العام الماضي، أثناء سفره إلى إسرائيل: "لا أعتقد أن هناك أي شيء سيدخلني الجنة".