تعرف على أسباب انتهاء باقات الإنترنت قبل آخر الشهر
ضربة أمنية.. ضبط 46 طائرة درون بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة
بريطانيا تفرض عقوبات ضد 6 أفراد يساهمون في تأجيج الحرب بالسودان
السياحة والآثار: تنسيق كامل لتدفق وانتظام رحلات العمرة
الطقس غير مستقر.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية
27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع
ليفربول يحسم رحيل محمد صلاح ويحدد بديله .. من هو؟
أخبار التكنولوجيا | مخاوف من فقاعة الذكاء الاصطناعي.. حجب روبلوكس في مصر.. مواصفات Galaxy S26 Ultra وiQOO 15 Ultra
أخبار السيارات| نصائح لتصبح سائقا ماهرا ..مواصفات MG Cyberster .. لماذا توقفت الشركات عن توفير CD ؟
ترامب : إيران تتفاوض معنا .. وأسطول كبير يقترب منها
الغرف السياحية: ما جرى على «نسك» لشركات العمرة إجراء تنظيمي مؤقت
بعثة الأهلي تغادر القاهرة في طريقها للجزائر| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات| الأوضاع بالقطاع

غزة
غزة
محمود محسن

شهدت الساحة الأمامية للجانب المصري من معبر رفح تدفق عشرات بل مئات الشاحنات المحملة بالآلاف من الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية ضمن القافلة الـ 132 من سلسلة القوافل التي أرسلتها مصر إلى قطاع غزة، وذلك عبر منفذ كرم أبو سالم، لتعزيز الدعم الإنساني للقطاع.

 الدفعة الرابعة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة تغادر الجانب المصري لمعبر رفح باتجاه القطاع

قال زياد قاسم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح، إن الساعات الأولى من صباح اليوم شهدت وصول الدفعة الرابعة من العائدين إلى قطاع غزة، وهم المرضى الذين تلقوا العلاج داخل المستشفيات المصرية.

وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد أبوزيد، موفد قناة القاهرة الإخبارية من أمام معبر رفح،  أن هذه الدفعة أنهت إجراءاتهم الرسمية والورقية ودخلت الأراضي الفلسطينية عبر البوابة الخاصة بمعبر رفح من الجانب الفلسطيني، في اليوم الرابع من فتح المعبر رسمياً بعد توقفه نتيجة احتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشار المراسل إلى أن المعبر عاد لاستقبال المرضى والمصابين والجرحى، بالإضافة إلى العائدين بعد تلقيهم العلاج في مصر، بعد انقطاع دام نحو عام ونصف.

الصحة الفلسطينية: 27 شهيدًا وأكثر من 20 إصابة خلال 24 ساعة في غزة بسبب خروقات الاحتلال

قال الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن جيش الاحتلال واصل خرق ما تم الاتفاق عليه منذ 1 أكتوبر، مرتكبًا يوميًا مجازر وجرائم بحق المواطنين في قطاع غزة.

وأضاف الدقران خلال مداخلة مع الإعلامية دينا زهرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن عدد الشهداء خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وصل إلى 27 شهيدًا، إضافة إلى أكثر من 20 إصابة، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وبذلك يرتفع عدد الشهداء منذ إعلان وقف إطلاق النار في الأول من أكتوبر إلى 4574 شهيدًا، وأكثر من 1500 إصابة من بينهم نساء وأطفال.

وأشار الدقران إلى أن القطاع الصحي في غزة يعيش وضعًا مأساويًا، حيث لم يلتزم الاحتلال بالسماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ما أدى إلى نقص حاد في الأدوية والوقود والمعدات الطبية الأساسية، مما يزيد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية للسكان.

رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي يعرقل دخول المساعدات إلى غزة

قال الدكتور صلاح عبد العاطي، رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، إن جهود مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تحظى بتقدير كبير، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يعرقل دخولها، موضحا أنه منذ وقت إطلاق النار، لم يُسمح بدخول سوى أقل من 43% من حجم المساعدات المخطط لها، حيث كان من المفترض دخول 600 شاحنة يوميًا، بينما يقتصر العدد الفعلي على نحو 150 إلى 240 شاحنة يوميًا في أفضل الأحوال.

وأشار عبد العاطي خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد بشتو، على قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن هذا التضييق من قبل الاحتلال يساهم في إبقاء القطاع منطقة منكوبة وغير صالحة للحياة، ومنع إدخال البيوت المؤقتة والإمدادات الخاصة بفصل الشتاء، إضافة إلى تحديد أنواع المساعدات المسموح بها، مؤكدا أن المساعدات المقدمة من مصر ودول أخرى ومنظمات إنسانية، كانت السبب في الحد من حجم الكارثة الإنسانية داخل القطاع.

وأوضح أن الاحتياجات الأساسية لا تزال كبيرة وتشمل الوقود والغاز والمستلزمات الطبية والأدوية والمعدات، بالإضافة إلى الفرق الطبية والعيادات المتنقلة والكرفانات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يحول دون إدخال هذه المساعدات، مما يبقي الوضع في غزة كارثيًا.

وأكد عبد العاطي أن هذا الواقع يستدعي ضغط الوسطاء والمجتمع الدولي لضمان فتح المعابر وضمان تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لاحتياجات سكان غزة، بما يساهم في تخفيف الأزمة الإنسانية وإعادة تأهيل البنية الخدمية في القطاع.

معبر رفح الشاحنات المساعدات الإغاثية مصر قطاع غزة

