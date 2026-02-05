قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية لمسلسل حد أقصى

روجينا
روجينا
تقى الجيزاوي

طرحت منصة watch it البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “حد أقصى” من بطولة روجينا وعدد من نجوم الفن، ومن المقرر مشاركته فى الماراثون الرمضاني 2026 .

وكانت طرحت منصة watch it، برومو مسلسل حد أقصى للفنانة روجينا، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل. 

وخلال برومو المسلسل، تظهر روجينا في بداية الأحداث إلى البنك للحصول على قرض، لكنها تتفاجئ بأن حسابها به 200 مليون جنيه، ثم تدخل في ورطة بعدما يبحث عنها أصحاب الأموال الحقيقيون بعد تحويلهم المبلغ لها عن طريق الخطأ. 

 مسلسل «حد أقصى»

ويُعد مسلسل «حد أقصى» من الأعمال الدرامية المنتظرة، حيث يجمع لأول مرة بين النجمة روجينا وابنتها المخرجة مايا أشرف زكي في تعاون فني خاص، وسط حالة من التركيز والالتزام داخل موقع التصوير، تمهيدًا لتقديم تجربة درامية مميزة للجمهور.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من روجينا، محمد القس، خالد كمال، مريم أشرف زكي، إلى جانب نخبة من الفنانين.

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية «صباح» التي تدخل في لعبة خطيرة بعد حصولها على قرض بنكي ضخم من خلال علاقة قديمة مع أحد موظفي البنك، لتجد نفسها وزوجها في مواجهة عواقب خيانة الثقة والضغوط الاجتماعية. 

وتتقاطع الأحداث مع قضايا غسيل الأموال، كاشفة كيف يمكن لقرارات صغيرة أن تتحول إلى أزمات كبيرة عندما يصل الإنسان إلى «الحد الأقصى» من قدرته على التحمل.

منصة WATCH IT مسلسل "حد اقصي" روجينا الماراثون الرمضاني ٢٠٢٦

