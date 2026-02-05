الرئيس الإيراني يعين علي شمخاني أمينا عاما لمجلس الدفاع

أصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، يوم الخميس قرارًا بتعيين علي شمخاني أمينًا للمجلس الأعلى للدفاع الوطني، الذي من مهامه "تعزيز الجاهزية الدفاعية والتصدي للتهديدات المستجدة".

وقال التلفزيون الإيراني، إن شمخاني سيشرف على "تعزيز الجاهزية الدفاعية الشاملة، وآليات مواجهة التهديدات المستجدة"، في البلاد.

أفادت وكالة أنباء فارس أن الحرس الثوري الإيراني كشف عن صاروخ خرمشهر-4 الباليستي لأول مرة في قواعد تحت الأرض في أنحاء البلاد.

وصفت وكالة فارس الصاروخ بأنه من أكثر الصواريخ الإيرانية تطوراً، مؤكدةً قدرته على الوصول إلى إسرائيل في غضون 10 إلى 12 دقيقة.

ووفقاً للتقرير، يمكن للصاروخ أن يسافر بسرعة تقارب 16 ماخ خارج الغلاف الجوي، و8 ماخ أثناء دخوله الغلاف الجوي.

ويشير هذا الإعلان إلى تصعيد في الخطاب الاستراتيجي الإيراني في ظل استمرار تصاعد التوترات الإقليمية.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن إيران تتفاوض مع الولايات المتحدة، قائلا:" لا تريدنا أن نوجه ضربة لها وهناك أسطول كبير يقترب منها.