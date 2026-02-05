متحدث الصحة : الفرق الطبية جاهزة لخدمة مصابي غزة من معبر رفح

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الأشقاء الفلسطينيين الذين تلقوا العلاج في مصر، عبروا عن الامتنان والعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي بعد انتهاء رحلة علاجهم.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية على قناة "تن"، أن وزير الصحة تأكد اليوم من انتظام وجاهزية الفرق الصحية وفرق الدعم النفسي واللوجيستي من الهلال الأحمر المصري وكذلك القوافل والطواقم الطبية وسيارات الإسعاف والحجر الصحي.

وأشار إلى أن وزير الصحة زار مستشفى الشيخ زويد ومستشفى العريش العام، والتقى محافظ شمال سيناء للتأكد بشكل مباشر وواضح من توافر الخدمات الطبية والتجهيزات اللازمة والأدوية وكل ما تحتاجه العملية الصحية للمواطن في شمال سيناء أو الأشقاء من قطاع غزة.

وأوضح أن المنظومة الصحية جاهزة للتعامل مع الطوارئ والأزمات الصحية وتؤكد بشكل واضح الدور الإنساني الطبي الكبير الذي تقدمه مصر للأشقاء في القطاع وعلى المستوى الإقليمي.