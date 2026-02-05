وزير الصحة: تقديم أكثر من 18 ألف جرعة تطعيم لأطفال غزة

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان المصري، إن الوزارة منذ افتتاح المعابر في 1 نوفمبر 2023 قدمت حوالي 18 ألف جرعة تطعيم، استفاد منها نحو 13,500 طفل.

وأوضح الوزير، خلال تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، خلال جولته في معبر رفح، أن هذه الجرعات لم تكن مخصصة فقط للأطفال المرضى، بل شملت أيضًا الأطفال العابرين مع ذويهم، لضمان توفير حماية صحية للأطفال دون سن 12 سنة.

وأضاف الوزير أن الفترة الماضية شهدت انقطاعًا وعدم انتظام في الخدمات الصحية داخل قطاع غزة، مما أثر على معدلات التطعيم للأطفال، وهو ما دفع الوزارة إلى تكثيف جهودها لتوفير الحد الأدنى من التطعيم والعلاج للأطفال.

كما أكد الوزير توفير الوزارة للمواد الأساسية للحفاظ على النظافة الشخصية للأطفال والمرافقين، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية الأولية ضمن الإمكانيات المتاحة.