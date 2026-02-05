القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

نظمت القوات المسلحة عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لإطلاعهم على ذلك الصرح الوطنى العريق.

وتضمنت الزيارة جولة ميدانية داخل منشآت الأكاديمية اطلع خلالها أسر الشهداء على منظومة الإعداد والتأهيل التى يتلقاها طلاب الأكاديمية ودارسى الدورات المدنية ، وما تمتلكه من إمكانات تدريبية وتعليمية متطورة لإعداد أجيال قادرة على حماية أمن الوطن وصون مقدساته والحفاظ على ريادته فى مختلف المجالات ، كما تم تقديم عدد من الفقرات والعروض الفنية للأطفال , وأُختتمت الزيارات بتكريم أسر الشهداء وتقديم عدد من الهدايا العينية لهم.

وأعرب أسر الشهداء عن جزيل شكرهم للقيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على ما يقدمونه لهم من توفير لكافة سبل الرعاية والإهتمام , مشيدين بما شاهدوه من مستوى راقٍ لمنظومة الإعداد والتأهيل بالأكاديمية جعلهم يشعرون بالإعتزاز والفخر بتضحيات أبنائهم التى مهدت الطريق للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره وإستكمال منظومة البناء والتنمية التى تشهدها الدولة المصرية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بإستمرار دعم ورعاية أسر الشهداء وتكثيف برامج التواصل معهم تقديراً لتضحيات أبنائهم فى سبيل أمن وإستقرار الوطن.