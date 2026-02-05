قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معهد البحوث الفلكية يعلن موعد غرة شهر رمضان 1447 هـ

إسلام خالد

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، تفاصيل الحسابات الفلكية الخاصة برؤية هلال شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ.

هلال شهر رمضان

وأوضح المعهد أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثانية ودقيقتين ظهرًا بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شهر شعبان 1447 هـ، الموافق 17 فبراير 2026، وهو يوم الرؤية الشرعية.

وأشار البيان إلى أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في كل من كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بإندونيسيا.

وأضاف أن القمر يغرب بعد غروب شمس ذلك اليوم في مكة المكرمة بثلاث دقائق، وفي القاهرة بأربع دقائق، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين 3 و4 دقائق، بينما تتراوح مدة غروب القمر بعد غروب الشمس في العواصم والمدن العربية والإسلامية ما بين دقيقة واحدة و12 دقيقة.

واستثنى البيان عددًا من المدن، حيث يغرب القمر مع غروب شمس يوم الرؤية في كل من المنامة بمملكة البحرين، ودبي وأبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومسقط بسلطنة عمان، وطهران بإيران، بينما يغرب القمر قبل غروب الشمس بدقيقة واحدة في كراتشي بباكستان، وبأربع دقائق في كوالالمبور وجاكرتا.

غرة شهر رمضان

وبناءً على ذلك، أكد معهد البحوث الفلكية أن يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026 هو المتمم لشهر شعبان 1447 هـ، على أن تكون غرة شهر رمضان المعظم فلكيًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026.

رمضان شهر رمضان 1447 هـ معهد البحوث الفلكية غرة شهر رمضان

