جدو يكشف سبب فشل عودة إبراهيم عادل لبيراميدز

كشف محمد ناجي جدو المدرب العام لنادي بيراميدز كواليس فشل عودة إبراهيم عادل من جديد للفريق بعد الاستقرار على الرحيل من الجزيرة الإماراتي.

وقال جدو في تصربحات تلفيفزيونية : بيراميدز أنهى كل الاتفاقات مع إبراهيم عادل لكن طلب شرط جزائي أقل من 3 مليون دولار بجانب تقسيط الشرط حال رحيله وهو ما رفضه النادي.

وأوضح، أن بيراميدز استغرب من تقسيط الشرط الجزائي وبالتالي فشل المفاوضات ولا يهمنا الفريق الجديد سواء الأهلي أو غيره لا يشغلنا كإدارة نادي.

واختتم جدو تصريحاته، بأن الفريق لم يتأثر برحيل إبراهيم عادل حققنا بطولة السوبر الإفريقي وننافس على لقب بطولة الدوري حاليا وبالتالي لا يوجد أزمة.

وأعلن نادي الجزيرة الإماراتي، انتقال اللاعب إبراهيم عادل رسميا، إلى نوردشيلاند الدنماركي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع بند احقية الشراء.