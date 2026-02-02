رسميا.. الجزيرة الإماراتي يعلن انتقال إبراهيم عادل إلى نوردشيلاند الدنماركي

أعلن نادي الجزيرة الإماراتي، انتقال اللاعب إبراهيم عادل رسميا، إلى نوردشيلاند الدنماركي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي لجزيرة الإماراتي، رسالة للاعب إبراهيم عادل: “بالتوفيق”.

وكان إبراهيم عادل قد رحل مؤخرًا عن صفوف بيراميدز لينضم إلى الجزيرة الإماراتي، حيث شارك مع الفريق في 11 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم.

وفي سياق متصل، أثار الناقد الرياضي خالد طلعت، الجدل؛ بشأن انتقال اللاعب إبراهيم عادل، إلى نادي نورشيلاند الدنماركي.

وكتب خالد طلعت، عبر حسابه على “فيس بوك”: "عاجل وانفراد وحصري قبل أي حد، إبراهيم عادل نجم بيراميدز ينضم للأهلي، إبراهيم راح 6 شهور (كوبري) عبر نادي نورشيلاند الدنماركي، المملوك لعائلة منصور التي ينتمي لها ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيعود للأهلي بعد 6 شهور".