تفاصيل عرض النجمة السعودي لضم نبيل عماد دونجا من الزمالك

دخل نادي النجمة السعودي في مفاوضات متقدمة لضم نبيل عماد دونجا لاعب وسط نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الجارية، في صفقة تقترب من الحسم قبل غلق باب القيد في السعودية.

وكشفت مصادر مطلعة، أن الزمالك تلقى عرضًا رسميًا من النجمة السعودي بقيمة 800 ألف دولار، إضافة إلى 200 ألف دولار امتيازات، إلا أن إدارة القلعة البيضاء تمسكت في البداية باستمرار اللاعب وتجديد عقده.

ومع إبداء دونجا رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي؛ عادت المفاوضات من جديد ليتم رفع المقابل المالي إلى مليون دولار، مع موافقة اللاعب على التنازل عن مستحقاته المالية المتأخرة لدى الزمالك، لتسهيل إتمام الصفقة.

وأكدت المصادر أن اللاعب أنهى اتفاقه بالكامل مع نادي النجمة السعودي، ولم يتبق سوى الإعلان الرسمي عن رحيله.