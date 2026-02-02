مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس عيد القديس يوحنا بوسكو برعية أم المعونة

ترأس سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد يوحنا بوسكو، وذلك بكنيسة أم المعونة للآباء الساليزيان، بالزيتون.

شارك في الصلاة الأب سيمون زكاريان، الرئيس الإقليمي للرهبنة الساليزيانية بالشرق الأوسط، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب كرمي وليم، راعي الكنيسة، وعدد من الآباء الكهنة.

وأكدت المناسبة على الدور الرعوي، والتربوي الذي تواصل الرهبنة الساليزيانية تقديمه للشباب بمصر، اقتداءً بروح مؤسسها، القديس يوحنا بوسكو الذي كرّس حياته لخدمة الأجيال الصاعدة، وبناء إنسانٍ صالحٍ ومؤمن.