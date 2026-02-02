أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين.. عيار 21 يسجل 501 درهم

شهدت أسعار الذهب في الإمارات اليوم الإثنين استقرارًا ملحوظًا داخل محلات الصاغة، وفق متوسط الأسعار المتداولة دون احتساب المصنعية، حيث حافظت الأعيرة المختلفة على مستويات متقاربة وسط متابعة من المستثمرين والمشترين.

وسجل عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق الإماراتية نحو 501.00 درهم، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب حوالي 4008.00 دراهم، بالتزامن مع استمرار تحركات الذهب عالميًا.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات بمحلات الصاغة (دون مصنعية)

سعر الأونصة والجنيه الذهب اليوم في الإمارات

عيار الذهب سعر البيع عيار 24 564.25 درهم عيار 22 522.50 درهم عيار 21 501.00 درهم عيار 18 429.50 درهم عيار 14 332.25 درهم عيار 12 284.75 درهم الاونصة 17550.25 درهم الجنيه الذهب 4008.00 دراهم الأونصة بالدولار 4644.90 دولار

الذهب في السوق الإماراتي

يعد الذهب من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في الإمارات، حيث تشهد أسواق دبي وأبو ظبي نشاطًا واسعًا في تجارة المشغولات الذهبية، وتتغير الأسعار يوميًا؛ وفقًا لحركة البورصات العالمية، وسعر الدولار.