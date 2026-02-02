قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اتنازل عن 7 مليون.. الدردير يثير الجدل بشأن رحيل دونجا عن الزمالك
وزير الأوقاف السابق: ليلة النصف من شعبان نفحة إيمانية عظيمة.. والمغفرة فيها عامة إلا للمشاحنين
لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء
لماذا ينجذب الرجال لامرأة أخرى؟.. استشاري علاقات أسرية تكشف مفاجأة
دعاء ليلة النصف من شعبان.. دار الإفتاء تنشر الصيغة الصحيحة
التضامن: زيادة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.6 مليار جنيه
متحدث الصحة: 150 مستشفى في 27 محافظة جاهزة لاستقبال الجرحى والمصابين من غزة
رئيس شعبة الذهب: لا تسرع في البيع أو الشراء والأسعار مرشحة للصعود على المدى الطويل
كريستيانو رونالدو يتورط في أزمة بسبب كريم بنزيما
أدعية ليلة النصف من شعبان .. 5 دعوات لا تتركها حتى الفجر تُغير حالك من أحزان لأفراح
شعبة الذهب تحذر: بلاش تبيع أو تشتري دلوقتي.. تفاصيل
أفضل دعاء للميت في ليلة النصف من شعبان.. ردده بهذه الكلمات
اقتصاد

300 جنيه هبوط | استمرار انخفاض سعر الذهب اليوم.. عيار 21 بكام؟

محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب بشكل ملحوظ، اليوم الإثنين، في محلات الصاغة، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بنحو 300 جنيه للجرام، وخسر سعر الجنيه الذهب نحو 2400 جنيه؛ ما يعكس تغيرًا واضحًا في قيمة الذهب منذ الصباح.

أسعار الذهب اليوم (محلات الصاغة دون مصنعية)

عيار 24: 7395 جنيها للبيع، 7335 جنيها للشراء

عيار 22: 6780 جنيها للبيع، 6725 جنيها للشراء

سعر الذهب عيار 21

عيار 21: 6470 جنيها للبيع، 6420 جنيها للشراء

عيار 18: 5545 جنيها للبيع، 5505 جنيهات للشراء

عيار 14: 4315 جنيها للبيع، 4280 جنيها للشراء

عيار 12: 3695 جنيها للبيع، 3670 جنيها للشراء


سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: 51760 جنيها للبيع، 51360 جنيها للشراء

الأونصة: 229990 جنيها للبيع، 228210 جنيهات للشراء

الأونصة بالدولار: 4670.71 دولار

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 7395 جنيها للبيع و7335 جنيها للشراء، بينما بلغ سعر عيار 22 نحو 6780 جنيها للبيع و6725 جنيها للشراء. 

أما عيار 21، الأكثر تداولًا بين المواطنين، فقد شهد انخفاضًا مقارنة ببداية التعاملات، ووصل سعره إلى 6470 جنيها للبيع و6420 جنيها للشراء.

وبالنسبة للذهب عيار 18، تراوحت الأسعار بين 5545 جنيها للبيع و5505 جنيهات للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4315 جنيها للبيع و4280 جنيها للشراء، وعيار 12 وصل إلى 3695 جنيها للبيع و3670 جنيها للشراء.

وسجل الجنيه الذهب اليوم، انخفاضًا واضحًا، مقارنة ببداية التعاملات، حيث بلغ 51760 جنيها للبيع و51360 جنيها للشراء، بينما وصلت الأونصة إلى 229990 جنيها للبيع و228210 جنيهات للشراء، مع تحديد سعر الأونصة بالدولار عند 4670.71 دولار.

