شوبير: أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام لـ الكارمة العراقي

سارة عبد الله

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي من الاستمرار بالقلعة الحمراء.

وكتب شوبير عبر حسابه على فيسبوك: "أحمد عبد القادر يقترب من الانضمام إلى نادي الكارمة العراقي.. ولم يتبق إلا الاتفاق على بعض التفاصيل المالية البسيطة".

من جانب آخر، ما زال ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عالقًا دون حسم حتى الآن، في ظل اتساع فجوة الخلافات المالية بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء منذ آخر عرض رسمي قُدم له خلال الأيام الماضية.

وطلب أحمد عبد القادر الحصول على 40 مليون جنيه سنويًا مقابل تجديد عقده مع الأهلي، وهو الرقم الذي قوبل بتحفظ من جانب الإدارة، التي قدمت عرضًا أخيرًا بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى عرض إعلاني بقيمة 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض العرض بشكل نهائي.

وترى إدارة الأهلي أن العرض المقدم يتماشى مع سياسة النادي في ضبط عقود اللاعبين والحفاظ على الاستقرار المالي، في الوقت الذي يتمسك فيه عبد القادر بمطالبه المالية، ما تسبب في تجميد المفاوضات مؤقتًا.

أحمد عبد القادر الكارمة العراقي أحمد شوبير الأهلي

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

