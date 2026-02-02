أحمد عبد القادر يوجه رسالة تهنئة لـ محمد عبد المنعم.. ماذا قال؟

حرص أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي على تهنئة محمد عبد المنعم، لاعب نيس الفرنسي بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك عبد القادر صورة تجمعه بمحمد عبد المنعم، بقميص النادي الأهلي، وعلق عليها: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي”.

ما زال ملف تجديد عقد أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عالقًا دون حسم حتى الآن، في ظل اتساع فجوة الخلافات المالية بين اللاعب وإدارة القلعة الحمراء، منذ آخر عرض رسمي قُدم له خلال الأيام الماضية.

وطلب أحمد عبد القادر الحصول على 40 مليون جنيه سنويًا مقابل تجديد عقده مع الأهلي، وهو الرقم الذي قوبل بتحفظ من جانب الإدارة، التي قدمت عرضًا أخيرًا بقيمة 17 مليون جنيه في الموسم الواحد، بالإضافة إلى عرض إعلاني بقيمة 5 ملايين جنيه، إلا أن اللاعب رفض العرض بشكل نهائي.

وترى إدارة الأهلي أن العرض المقدم يتماشى مع سياسة النادي في ضبط عقود اللاعبين والحفاظ على الاستقرار المالي، في الوقت الذي يتمسك فيه عبد القادر بمطالبه المالية، ما تسبب في تجميد المفاوضات مؤقتًا.