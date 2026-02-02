قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول أول حالة من الجانب الفلسطيني إلى الأراضي المصرية
بـ800 ألف دولار.. دونجا يتلقى عرضا من دوري روشن السعودي
9 مليار دولار.. خسائر فادحة للعمال الفلسطينيين بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة
عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة
دعاء ليلة النصف من شعبان .. أفضل 110 أدعية لقضاء الحوائج وتصب عليك الخير صبا
الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غداً
إيران تحذر الولايات المتحدة: أي هجوم يشعل حربا إقليمية
المشاط وعوض تترأسان اجتماع لجنة تسيير «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة»
بنزيما يقترب من الانضمام إلى الهلال السعودي
انتهت بالتصالح ولا عزاء للمُغرضين.. القصة الكاملة لخناقة العزاء بين القارئ والمذيع
ليلة النصف من شعبان 2026.. بدأت الآن اغتنموها بـ10 أعمال ورددوا 50 دعاء مستجابا
تطوير منظومة البيانات والإحصاءات بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

20 ألف جنيه في الشهر | وظائف خالية .. وهذه هى التخصصات المطلوبة

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن فرص العمل المتاحة التي أعلنتها وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقع «فرصنا»، والتي تستهدف توفير وظائف متنوعة للشباب وحديثي التخرج وحملة المؤهلات العليا.

وظائف 

وذلك بما يتناسب مع مختلف التخصصات والخبرات، وبرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه شهريا، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم تشغيل الشباب وفتح قنوات تواصل مباشرة مع ملتقيات التوظيف وسوق العمل.

وظائف 

وظائف خاليه براتب ٢٠ الف جنيه 

وفي هذا السياق، أعلنت عدة شركات عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة التي يمكن التقدم لها في حال توافر الشروط المطلوبة، وجاءت أبرزها على النحو التالي:

وظيفة محاسب قانوني بالقاهرة
تشترط خبرة متوسطة لا تقل عن 5 سنوات، مع الحصول على مؤهل عال من كلية التجارة، وإجادة استخدام الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بدرجة جيدة جدا، إلى جانب الإلمام بأساسيات اللغة الإنجليزية. 

ويتراوح السن المطلوب بين 30 و40 عاما، دون اشتراط نوع معين.
 وتشمل المهام المطلوبة إجادة الفحص الضريبي للضرائب على الدخل والقيمة المضافة، والتعامل مع منظومة الضرائب سواء ساب أو القديمة، وإعداد الميزانيات وقوائم الدخل والمراجعة. ويبدأ العمل من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء.

وظائف 


ويتراوح الراتب الشهري بين 15 ألفا و20 ألف جنيه، بنظام عمل يوم كامل.

وظيفة تيلي سيلز بالقاهرة
تتطلب خبرة متوسطة لا تقل عن 3 سنوات، ومؤهلا عاليا، مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس بدرجة جيدة جدا، دون تحديد سن معين أو نوع محدد.
 

ويتراوح الراتب بين 10 آلاف و12 ألف جنيه شهريا، بنظام عمل يوم كامل، مع احتساب وقت إضافي، وتوفير تأمينات صحية واجتماعية.
 

وتشمل المهام البحث عن فرص مبيعات جديدة من خلال 
التواصل مع العملاء المحتملين عبر المكالمات الهاتفية والبريد الإلكتروني، وفهم احتياجات العملاء، وتحويل الفرص المؤهلة إلى مديري المبيعات، وإتمام عمليات البيع، والحفاظ على قواعد بيانات العملاء، والتعاون مع فريق العمل، إلى جانب تقديم عروض تجريبية عبر الإنترنت.

وظيفة مدير تشغيل مطاعم بالإسكندرية


تشترط خبرة لا تقل عن 5 سنوات في منصب مدير أو مشرف، ومؤهلا عاليا، مع الإلمام بأساسيات اللغة الإنجليزية، دون اشتراط إجادة الحاسب الآلي أو برامج مايكروسوفت أوفيس.

 

ويتراوح السن المطلوب بين 30 و50 عاما، دون تحديد نوع معين.
ويتراوح الراتب الشهري بين 5 آلاف و14 ألف جنيه، بنظام عمل يوم كامل، مع توفير بدل تغذية يشمل وجبة.

وتأتي هذه الفرص في إطار التوسع في إتاحة وظائف متنوعة عبر المنصات الرسمية، بما يسهم في ربط الباحثين عن عمل باحتياجات سوق العمل، ودعم جهود الدولة في الحد من البطالة وتوفير فرص مناسبة بمختلف القطاعات.

وظائف وظائف خالية وظائف متاحة فرص عمل عمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

حمزة عبد الكريم

«صفقة حمزة».. شوبير يكشف عن انتعاش خزينة الأهلي بأموال برشلونة

الذهب

عيار 21 الآن.. آخر التطورات في أسعار الذهب اليوم

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ترشيحاتنا

معرض القاهرة الدولي للكتاب

رومانيا تكرم المخرج المسرحي الراحل صلاح السقا بمعرض القاهرة للكتاب

فتاوى

فتاوى| ماذا كان يفعل النبي في ليلة النصف من شعبان؟.. حكم تخصيص ليلة النصف من شعبان بالدعاء.. حكم الدعاء في ليلة النصف من شعبان بألفاظ مخصوصة

سيميوني

هل يقترب زمن سيميوني من نهايته؟ موسم مقلق يفتح باب التساؤلات في أتلتيكو مدريد

بالصور

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي
بصمة مناعية غامضة تكشف سر استمرار أعراض كوفيد بعد التعافي

1.8 مليون كيلومتر.. بطارية جديدة للسيارات الكهربائية تغير قواعد اللعبة

بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة
بطارية 5C الجديدة

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد