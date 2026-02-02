قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

شاهد.. الأوقاف تحتفل بليلة النصف من شعبان بمسجد الحسين

عبد الرحمن محمد   -  
تصوير : أحمد بيسو

انطلق منذ قليل ، احتفال وزارة الأوقاف بليلة النصف من شعبان في مسجد سيدنا الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة  مباشرة وذلك بعد صلاة المغرب، و بحضور نخبة من علماء الدين والقيادات الرسمية.

وشهد الحفل مشاركة د. محمد عبد الرحمن الضويني وكيل الأزهر، ود. نظير عياد مفتي الجمهورية، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف نائبا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى جانب عدد من علماء الأزهر والأوقاف، ونواب مجلسي الشعب والشورى.

وافتُتح الاحتفال بتلاوة عطرة من الذكر الحكيم، تلتها فقرات دينية وروحانية احتفالية، تعكس المعاني العظيمة لليلة النصف من شعبان.

لمتابعة الاحتفال اضغط هنا .

دعاء ليلة النصف من شعبان

"اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم..اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل.

لهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يكفر بك اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذاب الجد بالكفار ملحق.
اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ عِلمًا نافعًا ورزقًا طيِّبًا وعملًا متقبَّلًا.
رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَومَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.
اللَّهمَّ أعنِّي على ذِكْرِكَ، وشُكْرِكَ، وحُسنِ عبادتِكَ.
اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ البُخْلِ، وأَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الدُّنْيَا -يَعْنِي فِتْنَةَ الدَّجَّالِ- وأَعُوذُ بكَ مِن عَذَابِ القَبْرِ.

اللَّهمَّ اغفِر لي ما قدَّمتُ وما أخَّرتُ وما أسرَرتُ وما أعلنتُ، وما أسرَفتُ وما أنتَ أعلمُ بِهِ منِّي، أنتَ المقدِّمُ وأنتَ المؤخِّرُ، لا إلَهَ إلَّا أنتَ.

.

الأوقاف ليلة النصف من شعبان مسجد الحسين

