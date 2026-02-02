تصعيد فوق البلطيق.. الناتو يلاحق الطائرات الروسية بليتوانيا 7 مرات في يناير

أفادت وزارة الدفاع الليتوانية بأن طائرات مقاتلة تابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، والمتمركزة بالتناوب في قاعدة زوكنياي الجوية الليتوانية، رافقت طائرات عسكرية روسية سبع مرات في يناير بالقرب من المجال الجوي الليتواني.

وجاء في بيان الدفاع الليتوانية: "بدأت أولى عمليات المرافقة في 5 يناير وبعد ذلك، انطلقت الطائرات المقاتلة ما بين مرة وثلاث مرات أسبوعيًا"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وتُعدّ عملية المرافقة الجوية هذه إجراءً روتينيًا لأمن المجال الجوي وقد نفّذت قوات الناتو عمليات اعتراض مماثلة 15 مرة في أكتوبر، و11 مرة في نوفمبر، و13 مرة في ديسمبر.

وتؤكد وزارة الدفاع الروسية باستمرار أن الطائرات العسكرية الروسية العاملة من وإلى منطقة كالينينجراد تحلق فوق المياه الدولية، ملتزمةً التزامًا تامًا بلوائح المجال الجوي الدولي.

ويشرف حلفاء الناتو على الأجواء فوق دول البلطيق، التي لا تمتلك قوات جوية خاصة بها.

منذ عام 2004، تتمركز طائرات مقاتلة من الدول الأعضاء في التحالف في قاعدة زوكنياي الجوية بالتناوب وفي عام 2014، أُنشئت مهمة تناوب ثانية في قاعدة أماري الجوية في إستونيا.