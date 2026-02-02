بولندا تعتقل متهما في قضايا احتيال تتعلق بعقود الناتو والولايات المتحدة

اعتقلت السلطات البولندية متهما بجرائم دولية تشمل "الاحتيال والرشوة خلال تنفيذ عقود لحلف "الناتو" وحكومة الولايات المتحدة".

المعتقل، المعرف باسم رالف ج.، يحمل الجنسيتين البولندية والألمانية، وهو مشتبه به في قضية جنائية رفعتها الولايات المتحدة بتهم الاحتيال والرشوة الإيجابية والسلبية المتعلقة بتنفيذ عقود للناتو والحكومة الأمريكية، ومن المقرر تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وذكر مكتب التحقيقات المركزي البولندي في بيان صحفي، أن عناصر الشرطة البولندية ألقت القبض على المشتبه به في إقليم شفينتوكشيسكي، بناء على طلب من النيابة الإقليمية في مدينة كيلتسه والسلطات الأمريكية.

وأضاف البيان أن عناصر مكتب التحقيقات المركزي أجرت عمليات تفتيش في المباني والمقرات التي يستخدمها المعتقل، بهدف العثور على الأدلة ومصادرة الأشياء المحددة في أمر النيابة".

ونفذت العمليات بالتعاون مع عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) وجهاز التحقيقات الجنائية التابع لوزارة الدفاع الأمريكية، في إطار المساعدة القضائية الدولية، حيث تم خلال عمليات التفتيش مصادرة معدات إلكترونية من بين أشياء أخرى تعود للمشتبه به.