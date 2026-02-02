قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟
تفتيش شامل في ميت عقبة.. الزمالك يواجه لجنة الأموال العامة| تفاصيل
شائعة إخوانية.. مصدر أمنى ينفي القبض على مواطن سودانى ووفاته داخل الحبس| صور
بنسبة نجاح 70.35% .. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية
نجم برشلونة يغيب أسبوعا لإصابة في الساق
مستشار شيخ الأزهر: هناك أفكار متطرفة مسمومة تريد عمل مشكلات
غلق كلي لمحور محمد نجيب فى القاهرة يومين.. اعرف التحويلات المرورية
قبل المفاوضات.. خطوط حمراء تقدمها إسرائيل إلى ويتكوف
وصل 47… سعر صرف الدولار في البنوك في نهاية تعاملات اليوم
ماس كهربائي في فيصل وانتشار رائحة شياط | شهادات المتضررين تكشف تفاصيل اللحظات العصيبة
إحالة التيك توكر شاكر محظور إلى محكمة الجنايات لحيازته المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: فتح معبر رفح نافذة أمل للقطاع.. وإشادة كبيرة بالدور المصري

فتح معبر رفح البري
فتح معبر رفح البري
الديب أبوعلي

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، برئاسة المهندس علي شعث، أن فتح معبر رفح يمثل نافذة أمل حقيقية لقطاع غزة، ومحطة مهمة ضمن الجهود المبذول لتنظيم حركة التنقل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفتحت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، معبر رفح، من الجهة الفلسطينية، بين قطاع غزة ومصر، جزئيًا، وبقيود أمنية إسرائيلية مشددة، دون وضوح الآلية المتّبعة للسفر والعودة؛ بعد نحو 20 شهرًا من إغلاقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

وأوضحت اللجنة، أن تشغيل المعبر جاء عقب استكمال جميع الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن انسيابية الحركة وتسهيل سفر المواطنين وفق آليات واضحة ومنظمة.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الوسطاء لجعل فتح معبر رفح خطوة أولى ضمن ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وثمّنت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة الدور المصري الاستثنائي والمسؤول، مؤكدة تقديرها للجهود التي بذلتها القاهرة في فتح معبر رفح بالاتجاهين وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعلن علي شعث، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن آليات التسجيل، ومعايير الأولويات، ومواعيد السفر عبر معبر رفح، وذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.

اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة المهندس علي شعث فتح معبر رفح قطاع غزة غزة معبر رفح قوات الاحتلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الذهب يواصل الخسائر في التعاملات الفورية ويسجل هبوطا 7%

أسعار الدواجن

قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

حكيم الزياش

مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما

أسعار العملات العربية

ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه

رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين

امام عاشور

لضمان استقرار الفريق.. لاعب الأهلي السابق يطالب برحيل إمام عاشور

ليلة النصف من شعبان 2026

متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات

ترشيحاتنا

الزمالك

وائل القباني: لم يعجبني إفراط لاعبي الزمالك في الاحتفال بالفوز على المصري

الزمالك

كريم رمزي: ما يفعله الزمالك أشبه بالمستحيل.. وجمهوره يستحق الثناء

أحمد عبد القادر ومحمد عبد المنعم

أحمد عبد القادر يوجه رسالة تهنئة لـ محمد عبد المنعم.. ماذا قال؟

بالصور

جدل حول لعبة روبلوكس.. هل تروّج للمساكنة وبيوت الشباب؟ وماذا عن حجبها؟

ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟
ما هي روبلوكس؟

تسريب أول صور لسيارة شيفروليه سيلفرادو الجيل الجديد

شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026
شيفروليه سيلفرادو 2026

ليلة تاريخية بنسخة جرامي 2026..أبرز المفاجآت تهز أكبر حفل موسيقي في العالم

حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026
حفل جرامي 2026

الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا

طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات
طفل شهيد 3 سنوات

فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد