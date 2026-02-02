اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة: فتح معبر رفح نافذة أمل للقطاع.. وإشادة كبيرة بالدور المصري

أكدت اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، برئاسة المهندس علي شعث، أن فتح معبر رفح يمثل نافذة أمل حقيقية لقطاع غزة، ومحطة مهمة ضمن الجهود المبذول لتنظيم حركة التنقل في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها القطاع.

وفتحت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، معبر رفح، من الجهة الفلسطينية، بين قطاع غزة ومصر، جزئيًا، وبقيود أمنية إسرائيلية مشددة، دون وضوح الآلية المتّبعة للسفر والعودة؛ بعد نحو 20 شهرًا من إغلاقه، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "صفا".

وأوضحت اللجنة، أن تشغيل المعبر جاء عقب استكمال جميع الترتيبات التشغيلية والتنظيمية اللازمة، بما يضمن انسيابية الحركة وتسهيل سفر المواطنين وفق آليات واضحة ومنظمة.

وفي السياق ذاته، أشارت اللجنة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الوسطاء لجعل فتح معبر رفح خطوة أولى ضمن ترتيبات أوسع تهدف إلى تحقيق قدر من الاستقرار وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وثمّنت اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة الدور المصري الاستثنائي والمسؤول، مؤكدة تقديرها للجهود التي بذلتها القاهرة في فتح معبر رفح بالاتجاهين وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

من جانبه، أعلن علي شعث، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة الإعلان عن آليات التسجيل، ومعايير الأولويات، ومواعيد السفر عبر معبر رفح، وذلك من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.