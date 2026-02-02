في مثل هذا اليوم .. مازيمبي يكتسح الإفريقي التونسي بثمانية نظيفة

في مثل هذا اليوم قبل سبعة أعوام، شهدت الكرة الإفريقية واحدة من أكثر نتائجها صدمة في تاريخ دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق نادي مازيمبي الكونغولي فوزًا كبيراً على النادي الإفريقي التونسي بنتيجة 8–0.





وجاءت المباراة ضمن منافسات دور المجموعات والتي أقيمت على ملعب مازيمبي في مدينة لومومباشي، حيث فرض أصحاب الأرض سيطرتهم المطلقة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، وسط انهيار دفاعي واضح للفريق الضيف.

وتُعد هذه النتيجة أكبر انتصار في تاريخ دور المجموعات بالبطولات الإفريقية، ما جعلها حاضرة بقوة في ذاكرة الجماهير