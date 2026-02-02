بسبب إيران وغزة.. ويتكوف يصل إسرائيل غدا للقاء نتنياهو

أكد مسؤول في البيت الأبيض، أن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، سيصل إلى إسرائيل غداً، ويلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأضاف المسؤول أن ويتكوف سيزور أيضاً أبو ظبي؛ لإجراء محادثات مع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا يومي الأربعاء والخميس.

ولفت إلى أن مبعوث البيت الأبيض لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، سيتوجه غدا الثلاثاء إلى إسرائيل، في زيارة دون صهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر.

ومن المقرر أن يلتقي ويتكوف برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان الفريق إيال زامير، ورئيس الموساد ديدي بارنيا؛ لمناقشة الملف الإيراني، خاصة في ظل المحادثات الجارية مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي المرتقب عقدها في تركيا.

وتركز إسرائيل على التأكيد على خطوطها الحمراء في الملف النووي الإيراني، بما يشمل التوقف عن التخصيب وإزالة اليورانيوم من أراضي إيران، مع التشديد على ضرورة معالجة برنامج الصواريخ الباليستية وأنشطة وكلاء إيران، وهو ما تشعر إسرائيل أن الاتفاق المحتمل قد يتم تجاهله؛ إذا اكتفى البيت الأبيض بالقضية النووية فقط.

ومن جهة أخرى، ستتطرق المحادثات إلى الوضع في قطاع غزة، حيث يزعم الجيش الإسرائيلي رصد نشاطات مشبوهة لحركة حماس.

وتأتي هذه الزيارة، في وقت يواصل فيه الأسطول الأمريكي تعزيز وجوده في المنطقة، وسط مخاوف إسرائيلية من أن يعتمد الجانب الأمريكي على نهج تفاوضي متحفظ، يكتفي بمحاولات دبلوماسية قبل أي خيار عسكري محتمل.